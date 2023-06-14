14 июня
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Жизнь

Пелагея, «Отава-Ё» и тысячи счастливых гостей. Как «Аникс» отметил 30-летие

Торговый двор «Аникс» отметил 30-летие: 9 июня в Бийске состоялся праздничный вечер, который посвятили людям, внёсшим вклад в развитие компании — это самые лояльные покупатели, сотрудники и партнёры.

Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.

Начался праздник на стадионе «Юбилейный» с ярмарки — настоящего Торгового двора. «Аникс» угощал гостей своей знаменитой выпечкой и алтайским чаем, а местные производители проводили дегустации своей продукции: сыр, вафли, хот-доги, пельмени, йогурт, мороженое, различные напитки… и даже копчёный осётр!

Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

Здесь же — на торговом дворе — как и принято было на Руси, можно было не только угоститься, но и позабавиться: гости с удовольствием участвовали в играх и анимационных зонах, создавали сувениры на память о празднике на творческих мастер-классах, делали снимки в фотозонах, раскрашивали огромную картину по номерам и писали пожелания компании. За участие в любых активностях гости получали купоны, которые обменивали на подарки, а тем временем на сцене выступали местные коллективы.

В 19:00 стартовала концертная программа. Руководитель компании Юрий Никитин приветствовал гостей по-шукшински — низким поклоном и словами: «Люди, милые люди, здравствуйте!»

Юрий Никитин, собственник и генеральный директор компании «Аникс».
Юрий Никитин, собственник и генеральный директор компании «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Юрий Никитин, собственник и генеральный директор компании «Аникс».
Юрий Никитин, собственник и генеральный директор компании «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.


Юрий Никитин,
собственник и генеральный директор компании «Аникс»:

Когда мы придумали название праздника «вМЕСТЕ наАЛТАЕ», очень обрадовались, потому что эти слова как никакие другие отражают то, что мы делаем эти 30 лет. Нас всегда сближало стремление создать крепкое сообщество людей, живущих и созидающих на своей земле. И сегодня здесь собрались гости из разных районов и городов Алтайского края и Республики Алтай: это наши покупатели, партнёры и, конечно, сотрудники. Наша огромная задача и вызов — сделать так, чтобы это сообщество крепло, росло и развивалось на благо родной земле.

Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.

Начинала концерт группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга. А главным подарком всем участникам стало выступление Пелагеи.

Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Празднование 30-летия ТД «Аникс».
Фото: Ирина Пергаева.

Завершился творческий вечер песней Михаила Евдокимова «А Родина — это Алтай» в исполнении команды руководителей компании «Аникс».

Факты

Торговая сеть «Аникс» за прошедшие годы стала одной из крупнейших продовольственных компаний в крае. Работает более 160 магазинов, которые обслуживают более 120 тысяч покупателей ежедневно. Большинство торговых точек расположены в сельской местности и выполняют важную задачу обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости жителей сельских районов края. Каждый найдет все необходимое для семейного стола в уютных магазинах, которые обычно расположены рядом с домом.

Мы спросили гостей праздника: «А почему вы выбираете именно «Аникс?»

Елена Печенина:

— У «Аникса» всегда свежие молочные продукты, очень вкусный горячий хлеб, квас, детское питание, есть прилавок с копченой рыбой. Нравится мясо и фарш.

Светлана Докучаева:

— Мы фанаты «Аникса», который находится на ул. Прибыткова. Приходишь в магазин – тебе улыбаются, это приятно. Покупаю там горячий хлеб, молочные продукты, фрукты, овощи. Всегда подскажут, расскажут о новинках.

Галина Сидина:

— «Аникс» находится рядом с домом, там все есть, мы к нему привыкли, все свежее и далеко ходить не надо.

Диана Лазарева:

— Я выбираю «Аникс», потому что там всегда качественные товары и недорого.

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