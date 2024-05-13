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Жизнь

Пенис пенсионера был опухшим 17 лет из-за паразитов

В Швейцарии пенис 72-летнего мужчины опух на 17 лет из-за червей. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожилой мужчина на протяжении 17 лет страдал от отеков полового члена, мошонки и левой ноги. Когда он наконец обратился к врачам, то оказалось, что в организме есть сильное воспаление. Медики обнаружили, что мужчина был заражен микроскопическими нитевидными червями — нитчаткой Банкрофта.

Эти глисты могут попасть в кровеносную систему человека после укусов инфицированных комаров. Оказавшись в организме, черви начинают активно размножаться. Обычно они не вызывают видимых симптомов, но иногда их жизнедеятельность приводит к отекам различных частей тела, включая гениталии.

Мужчина прошел двухмесячный курс лечения противопаразитарными препаратами и смог избавиться от червей.

Отмечается, что вероятность заражения паразитическими червями наиболее высока в тропических и субтропических регионах, таких как некоторые районы Африки, Азии и Южной Америки. Однако для этого необходимо провести в этих регионах некоторое время.

Ранее сообщалось, что мужчина вертелся во сне и сломал член с устрашающим хрустом.

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