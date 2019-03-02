«Головокружение от успехов»: кого Сталин обвинил в последствиях коллективизации

2 марта 1930 года в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина под названием «Головокружение от успехов». В ней генсек назвал главных виновников в многочисленных жертвах коллективизации 1920-х — 1930-х. О реальных причинах и последствиях — читайте в материале altapress.ru хорошо

Причины коллективизации

В середине 1920-х годов страна находилась на грани голода, власти видели выход в ужесточении контроля за крестьянами. В погоне за созданием коллективного хозяйства в СССР наступил тяжелый период. Правительство считало большой угрозой частную собственность, разрешенную в эпоху НЭПа. Частное решили обьединить коллективное — в колхозы.

Индивидуальные хозяйства противоречили марксистским идеям, поэтому от зажиточных крестьян нужно было избавиться. Государству переходила вся собственность: земли, скот, техника. Под определение «сельской буржуазии» попали и середняки. Они составляли около 60% от всех крестьянских хозяйств. Этот процесс начали называть «раскулачиванием».

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Сталин использовал коллективизацию не только под предлогом повышения уровня жизни в стране, но и как дополнительную возможность избавиться от оставшейся оппозиции. У кулаков отбирали имущество, их ссылали в Сибирь и на Север.

Без возможности протеста

Митинг в селе Советском Russianphoto

Борьба с раскулачиванием порой переходила в «боевые действия». Это происходило потому, что народ такая политика не устраивала. Коллективизация спровоцировала голод и массовое недовольство. Но, в большинстве своем, крестьяне не имели возможность противостоять действиям власти.

Женщина Russianphoto

Массовые восстания быстро и жестоко подавлялись. Например, Муромцевское, в котором принимали участие 20 тысяч человек, оперативно подавили. Впоследствии 69 зачинщиков приговорили к «высшей мере». Многих недовольных приговаривали расстреливали как потенциальную угрозу еще до возникновения бунтов.

«Головокружение от успехов»

Иосиф Сталин на групповых снимках. CC0

В пик напряженности 2 марта 1930 года вышла статья Иосифа Сталина. В ней генсек обвинил в трагической гибели крестьян служащих «на местах».

Он осуждал поведение обкомов и райкомов, многих партийных чиновников, которые в погоне за показателями устраивали соревнования — кто проведет коллективизацию быстрее. Их поведение привело к огромным человеческим жертвам.

Статья декларировала послабления в государственной политике, якобы пересматривалось отношение к середнякам. Но на деле спустя всего два года «закон о трех колосках», регулирующий охрану колхозного или кооперативного имущества, показал — могли расстрелять даже за горсть пшеницы. Репрессии продолжились.

Жертвы коллективизации Сталина

Точное число пострадавших от репрессий сложно определить — счет идет на миллионы, пишет Meduza. В период 1930—1931 годов почти два миллиона человек отправили на спецпоселения, сообщается в архиве.

Жертвами можно назвать не только около 600 тысяч человек, погибших в лагерях и поселениях или по дороге в них. Многие умирали от голода, немало людей расстреливали.

Капля иронии

Фраза «головокружение от успехов» воспринимается теперь с иронией. Выражение стало крылатой фразой, которую используют настоящее время осуждая необоснованные самоуверенность и зазнайство. Так в народе окрестили неспособных адекватно оценить свои поступки.