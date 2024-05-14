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Промышленность Алтая
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Жизнь

«Переломить сознание»: как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии

Алтайский край в ноябре 2023 года вступил в молодой проект «Открытая промышленность». Инициатива призвана помочь решить проблему нехватки кадров в отрасли. Каким образом заводы региона будут привлекать новых сотрудников и почему это будет эффективно, altapress.ru рассказал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com
1
Первый ли это опыт промышленного туризма в регионе?

— Само явление промышленного туризма не ново. Экскурсии на предприятия проводились и ранее, еще в советское время. Однако с 2021 года государство начало оформлять эту практику в единую систему — проект «Открытая промышленность». Реализуется он при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Регионы страны вступают в него по мере готовности. В 2023 году к нему присоединился и Алтайский край.

Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.
Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.
Анна Зайкова
2
В чем цель проекта?

— Привлечение новых людей в отрасль, знакомство с инженерными и рабочими профессиями, повышение их имиджа. Именно здесь в настоящее время остро чувствуется нехватка кадров.

Промышленные предприятия будут разрабатывать экскурсионные программы и приглашать на экскурсии. Многие, на самом деле, давно это практикуют, просто вне рамок проекта. Заводы покажут производственный процесс, как делается продукция. Будем освещать и социальную сторону — досуг, жизнь коллектива.

3
Кто будет проводить экскурсии?

— Профессиональные экскурсоводы, получившие соответствующее образование при поддержке АСИ. Первые три предприятия-участника уже подготовили проекты: интересные маршруты и спецпрограммы для различных групп посетителей. Инженерам с другого предприятия, например, будут рассказывать одно, школьникам другое. Так, чтобы интересно было всем.

4
На кого в первую очередь направлен проект, кого будут особенно ждать на предприятиях?

— Суть проекта — профориентационная. В основном мы направили усилия на молодежь: школьников, студентов колледжей и вузов. Нам важно заинтересовать работой в промышленности. Большую просветительскую роль мы также отдаем педагогам и родителям, именно они являются проводниками в мир профессии для молодых людей.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.
Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.
Фото предоставлено АЗПИ.
5
Какие предприятия будут участвовать в проекте?

— Сейчас участвуют три «пилотных» предприятия: АЗПИ, «Тонар» и НОРТЭК. Пробуют, тестируют. Нужно глубоко разобраться в экскурсионной деятельности и правильно увязать с промышленными процессами. Вступление в проект добровольное. Все зависит от желания руководства и ресурсов предприятий.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com

Для самих заводов это тоже только в плюс: они смогут заявить о себе, рассказать о своей работе и показать сильные стороны своего предприятия. К тому же, для них это стимул становиться лучше, повышать культуру производства — детей и других гостей ведь не поведешь по грязному цеху.

6
Какой ожидается прирост кадров благодаря «Открытой промышленности»?

— Как говорит статистика по Москве, которая состоит в проекте уже три года, из тех молодых людей, кто регулярно посещал экскурсии, 30% в итоге пришли работать на предприятия. Конечно, на такие большие цифры мы не надеемся, но хотя бы знаем, к чему стремиться. Можем со стороны анализировать: чего не хватило остальным 70%. И становиться лучше.

7
«Открытая промышленность» сможет решить проблему кадров?

— Не стоит забывать, что этот проект — лишь один из инструментов целого комплекса мер по привлечению работников. Есть много других факторов, которые заставляют людей выбирать работу в промышленности. Это и высокие зарплаты, которые нам тоже удалось увеличить по итогам 2023-го, и социальный аспект, и помощь в ипотеках, и организация досуга сотрудников. Список можно долго продолжать.

Компания &quot;Тонар&quot;.
Компания "Тонар".
Дмитрий Лямзин
8
Какова потребность в кадрах в отрасли на данный момент?

— По итогам двух последних лет в отрасли наконец произошел прирост работников – 5 тысяч. Было 119 тысяч, стало 124. До этого в течение 30 лет шло снижение их численности. Однако до сих пор требуется порядка 7 тысяч человек.

30 лет мы шли на убыль, все говорили, что промышленность рушится, что туда нельзя идти. Сейчас важно переломить сознание людей, доказать, что промышленность — это главная сила, ведущая отрасль и технологическая безопасность страны.

9
Для чего нужно столько сотрудников в отрасли?

— Чтобы удовлетворить повышенный спрос на промышленную продукцию в России, в том числе продукцию оборонно-промышленного комплекса.

10
Как будут участвовать в проекте предприятия оборонной промышленности? Секретность не помешает?

— Оборонные предприятия будут участвовать на общих основаниях. Единственная сложность — согласование списка посетителей со службой безопасности. Но все решаемо. Далеко не все отделы предприятия недоступны для посетителей.

Шинный завод &quot;Нортек&quot;.
Шинный завод "Нортек".
www.alt-prom.ru
11
Экскурсии на предприятия пищевой промышленности пользуются спросом. Их будут привлекать в проект?

— По большей части, «Открытая промышленность» направлена на машиностроительные предприятия. Пищевые действительно всегда были популярны в туризме — это вкусно, красиво. Нашей целью было посмотреть, сможем ли мы с помощью этого проекта интересно для молодежи показать предприятия другой направленности. И у нас получилось.

12
Экскурсии будут платными?

— Экскурсии для образовательных учреждений будут бесплатными.

13
Как график экскурсий будет зависеть от сезона?

— В большей степени он будет зависеть от спроса образовательных учреждений. Мы готовы принимать группы ежедневно. 21-22 мая пройдет форум в Омске, где наша команда представит проект от края. После этого будем составлять уже окончательный план.

Компания &quot;Тонар&quot;.
Компания "Тонар".
Дмитрий Лямзин
14
Как будет проходить информационное сопровождение проекта в крае?

— Проекту будет посвящен собственный раздел на сайте Союза промышленников Алтайского края и публикации в СМИ.

15
Как можно будет записаться на экскурсию?

— Мы разрабатываем чат-бот, чтобы записываться можно было в онлайн-режиме. Сейчас можно записаться через сотрудника Союза промышленников Алтайского края — руководителя регионального проекта «Открытая промышленность» Наталью Епихину, телефон: +7 923 160 4738.

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