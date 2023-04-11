Первую в мире 4-дневную рабочую неделю ввели в испанском городе

В городе Валенсия в Испании ввели экспериментальную четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно местным СМИ, эксперимент продлится месяц с 10 апреля по 7 мая.

РИА Новости сообщает, что программу организовали с учетом государственных праздников. Так, 10 апреля отмечается пасхальный понедельник, 17 апреля — день главного покровителя Валенсии Св. Викентия Феррера, 24 апреля вместо 22 января — день другого покровителя, Св. Викентия Мученика, а 1 мая — День труда.

Эксперимент должен изучить влияние четырехдневной рабочей недели на благополучие сотрудников, жизнь города, экономику и окружающую среду.

Итоги исследования подведут в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете.