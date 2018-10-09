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9 октября
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Жизнь
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Пес по кличке Бакс привел барнаульских полицейских к дому подозреваемого

В Барнауле служебно-розыскная собака привела полицейских к дому одного из подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бакс.
Бакс.
22.мвд.рф

По предварительной информации, накануне неизвестные проникли в частный дом и похитили несколько металлических труб.

На место происшествия вместе со следственно-оперативной группой прибыл кинолог Алексей Капустин и полицейская немецкая овчарка по кличке Бакс. Собака уверенно взяла след и довела правоохранителей до пункта приема металлов, а затем прямо к дому одного из подозреваемых.

Подозреваемые в краже — жители Барнаула 1982 и 1981 годов рождения — ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Факт

На счету Бакса уже несколько раскрытых преступлений. Вместе с младшим инспектором-кинологом прапорщиком полиции Алексеем Капустиным пес находится с самого рождения.

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