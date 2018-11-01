Песков усомнился в достоверности доклада о домашнем насилии в России

Официальный представитель Кремля считает, что документ не может претендовать на полноценное исследование ситуации в стране, так как основан на беседе лишь с несколькими десятками женщин.

По словам Пескова, это, скорее, «заметки о нескольких десятках конкретных случаев проявления в России», сообщает «Интерфакс». Сам факт домашнего насилия Песков назвал неприемлемым.

Доклад опубликовала организация Human Rights Watch. Из него следует, что ситуация с домашним насилием в РФ серьезно ухудшилась после декриминализации статьи о побоях в семье. Исследование проводили с ноября 2017-го по май 2018 года в нескольких городах, среди которых были Екатеринбург и Тюмень.

Ранее Россия вошла в список стран, законы которых не защищают лиц женского пола от насилия, пишет ura.ru. Об этом сообщается в ежегодном отчете Всемирного банка Women, Business and the Law 2018.

Создатели доклада пришли к выводу, что в стране нет законов о домашнем насилии, домогательствах в учебных заведениях или на рабочем месте.

Дети должны знать, к кому они могут обратиться за помощью в случае домашнего насилия. Эти вопросы со школьниками должны обсуждать на уроках ОБЖ. К такому выводу пришли эксперты круглого стола, который был посвящен семейно-бытовому насилию.