Российским пенсионерам нужно «отметиться», чтобы не лишиться выплат

Пенсионный фонд России напомнил, что получающим пенсии россиянам могут приостановить начисление средств, если они не подтвердили свою личность. Об этом пишет «Российская газета».

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги, либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — рассказали в ПФР. В ведомстве отмечают, что пенсию за умершего человека нередко продолжают получать его родственники.

По утверждению фонда, «проверяют» пенсионеров, которые получают деньги через посредников, по доверенности на другого человека. В этом случае согласно закону «О страховых пенсиях» пожилому гражданину нужно подтвердить свою регистрацию по месту получения средств.

При оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию. О приостановке выплат пожилому гражданину также направят уведомление для решения ситуации.



Требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как индексируют материнский капитал.