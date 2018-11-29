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«ПИОНЕР — всем ребятам пример!»: ТРЦ приглашает на свой День рождения

В эту субботу, 1 декабря, у торгово-развлекательного центра «ПИОНЕР» большое событие — нам исполняется два года! День рождения — это праздник, который хочется разделить с друзьями! Для вас мы приготовили веселье, улыбки и подарки!

Торгово-развлекательному центру исполняется два года!
Торгово-развлекательному центру исполняется два года!
Источник: ТРЦ "ПИОНЕР"

В программе:
  • Веселые конкурсы и игры.
  • Именинный пирог с сюрпризом (кому попадется кусочек пирога с секретиком, тот получит суперприз).
  • Танцы и мастер-классы.
  • Бумажное шоу — гостям представится возможность окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Это шоу, в котором можно делать все, что хочется!
  • Артисты цирковой студии «Арлекино» удивят вас завораживающими сюжетами и трюками.
  • Вокальная студия «ФаСоль» разучит с вами много новых песен про День рождения.
  • Студия современного танца «Ассорти» закружит вас в именинном хороводе.

И, как полагается на День рождения, подарки — всем!

Ждем тебя на самой яркой тусовке 1 декабря с 16.00 до 19.00

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

Организатор Акции: ТРЦ «Пионер», Срок проведения Акции: 01.12.18. Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у Организаторов.

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