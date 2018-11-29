- Раз! 1 декабря
- Два! 2 года ТРЦ «ПИОНЕР»
- Три! 3 часа счастья!
В программе:
- Веселые конкурсы и игры.
- Именинный пирог с сюрпризом (кому попадется кусочек пирога с секретиком, тот получит суперприз).
- Танцы и мастер-классы.
- Бумажное шоу — гостям представится возможность окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Это шоу, в котором можно делать все, что хочется!
- Артисты цирковой студии «Арлекино» удивят вас завораживающими сюжетами и трюками.
- Вокальная студия «ФаСоль» разучит с вами много новых песен про День рождения.
- Студия современного танца «Ассорти» закружит вас в именинном хороводе.
И, как полагается на День рождения, подарки — всем!
Ждем тебя на самой яркой тусовке 1 декабря с 16.00 до 19.00
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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Организатор Акции: ТРЦ «Пионер», Срок проведения Акции: