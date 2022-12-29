29 декабря
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Жизнь

По другим правилам. Тест: 8 вопросов, которые помогут сэкономить

Хорошие новости: Tele2 запустила революционный конструктор мультиподписок Mixx для тех, кому надоело платить за ненужные сервисы. Клиенты этого и любого другого оператора выбирают только те услуги, которые им интересны — и экономят до 10 тыс. рублей в месяц. А для тех, кому некогда разбираться «во всех этих подписках», Tele2 собрала готовые наборы опций: S, M, L и Max. Какой вариант подойдет именно вам, узнаете, пройдя тест.

По другим правилам. Тест: 8 вопросов, которые помогут сэкономить.
По другим правилам. Тест: 8 вопросов, которые помогут сэкономить.
unsplash.

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