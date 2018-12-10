Победители и участники конкурса «Люблю алтайские продукты» получили заслуженные награды

Победителям вручили дипломы и ценные подарки: смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Каждый участник получил сертификат, подарки от партнеров конкурса и отличное настроение.
На площадке награждения царило настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами.
Победителями в каждой номинации и каждой возрастной группе, которые получили главные призы конкурса по решению жюри стали:
7−10 лет
- 1 место — Гаврюшенко Кирилл
- 2 место — Борисов Роман
- 3 место — Костриков Кирилл
11−14 лет
- 1 место — Бушмакина Дарья
- 2 место — Кашлев Андрей
- 3 место — Борисова Олеся
15−17 лет
- 1 место — Старченко Виктория
- 2 место — Шуклина Анна
- 3 место — Чупракова Ирина
7−10 лет
- 1 место — Трубчанинов Ваня
- 1 место — Хочинов Дима
- 2 место — Бутакова Катерина
- 3 место — Прохоренко Владислав
11−14 лет
- 1 место — Толстых Полина
- 2 место — Комарова Елена
- 3 место — Союнов Александр
15−17 лет
- 1 место — Гринченко Алина
- 2 место — Винтерколлер Анастасия
7−10 лет
- 1 место — Узенгер Даниил
- 2 место — Резюков Ярослав
- 3 место — Алфёров Александр
11−14 лет
- 1 место — Шишкина Арина
- 2 место — Репина Дарья
- 2 место — Лямкова Ирина
- 2 место — Лямкова Алина
- 3 место — Куликова Алина
15−17 лет
- 2 место — Рыжакова Ксения
- 3 место — Чжен Екатерина
В номинации Народное голосование:
7−10 лет
- Холодняк Юлиана
11−14 лет
- Борисова Олеся
15−17 лет
- Белая Анастасия
7−10 лет
- Хочинов Дмитрий
11−14 лет
- Погодаева Алёна
15−17 лет
- Гринченко Алина
7−10 лет
- Игнатенко Трофим
11−14 лет
- Кержанова Полина
15−17 лет
- Селина Елизавета
Победители и участники конкурса, которые не смогли принять участие в празднике, могут забрать призы и подарки по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 до 20 декабря 2018 года. Телефон для справок 8−905−083−1185.
Организаторы благодарят всех партнеров конкурса за предоставленные призы и участие в работе жюри.