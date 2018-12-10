Победители и участники конкурса «Люблю алтайские продукты» получили заслуженные награды

В Барнауле 8 декабря на площадке « Эко-ярмарка ВДНХ » прошло награждение победителей и участников конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Победителям вручили дипломы и ценные подарки: смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Каждый участник получил сертификат, подарки от партнеров конкурса и отличное настроение.

На площадке награждения царило настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами.

Победителями в каждой номинации и каждой возрастной группе, которые получили главные призы конкурса по решению жюри стали:

«Литературное творчество» 7−10 лет 1 место — Гаврюшенко Кирилл

2 место — Борисов Роман

3 место — Костриков Кирилл 11−14 лет 1 место — Бушмакина Дарья

2 место — Кашлев Андрей

3 место — Борисова Олеся 15−17 лет 1 место — Старченко Виктория

2 место — Шуклина Анна

3 место — Чупракова Ирина

«Рисунок» 7−10 лет 1 место — Трубчанинов Ваня

1 место — Хочинов Дима

2 место — Бутакова Катерина

3 место — Прохоренко Владислав 11−14 лет 1 место — Толстых Полина

2 место — Комарова Елена

3 место — Союнов Александр 15−17 лет 1 место — Гринченко Алина

2 место — Винтерколлер Анастасия

«Рецепт» 7−10 лет 1 место — Узенгер Даниил

2 место — Резюков Ярослав

3 место — Алфёров Александр 11−14 лет 1 место — Шишкина Арина

2 место — Репина Дарья

2 место — Лямкова Ирина

2 место — Лямкова Алина

3 место — Куликова Алина 15−17 лет 2 место — Рыжакова Ксения

3 место — Чжен Екатерина

В номинации Народное голосование:

«Литературное творчество» 7−10 лет Холодняк Юлиана 11−14 лет Борисова Олеся 15−17 лет Белая Анастасия

«Рисунок/ поделка» 7−10 лет Хочинов Дмитрий 11−14 лет Погодаева Алёна 15−17 лет Гринченко Алина

«Рецепт» 7−10 лет Игнатенко Трофим 11−14 лет Кержанова Полина 15−17 лет Селина Елизавета

Победители и участники конкурса, которые не смогли принять участие в празднике, могут забрать призы и подарки по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 до 20 декабря 2018 года. Телефон для справок 8−905−083−1185.

Организаторы благодарят всех партнеров конкурса за предоставленные призы и участие в работе жюри.