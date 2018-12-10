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Победители и участники конкурса «Люблю алтайские продукты» получили заслуженные награды

В Барнауле 8 декабря на площадке «Эко-ярмарка ВДНХ» прошло награждение победителей и участников конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Михаил Хозяйкин

Победителям вручили дипломы и ценные подарки: смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Каждый участник получил сертификат, подарки от партнеров конкурса и отличное настроение.

На площадке награждения царило настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами.

Победителями в каждой номинации и каждой возрастной группе, которые получили главные призы конкурса по решению жюри стали:

«Литературное творчество»

7−10 лет

  • 1 место — Гаврюшенко Кирилл
  • 2 место — Борисов Роман
  • 3 место — Костриков Кирилл

11−14 лет

  • 1 место — Бушмакина Дарья
  • 2 место — Кашлев Андрей
  • 3 место — Борисова Олеся

15−17 лет

  • 1 место — Старченко Виктория
  • 2 место — Шуклина Анна
  • 3 место — Чупракова Ирина
«Рисунок»

7−10 лет

  • 1 место — Трубчанинов Ваня
  • 1 место — Хочинов Дима
  • 2 место — Бутакова Катерина
  • 3 место — Прохоренко Владислав

11−14 лет

  • 1 место — Толстых Полина
  • 2 место — Комарова Елена
  • 3 место — Союнов Александр

15−17 лет

  • 1 место — Гринченко Алина
  • 2 место — Винтерколлер Анастасия
«Рецепт»

7−10 лет

  • 1 место — Узенгер Даниил
  • 2 место — Резюков Ярослав
  • 3 место — Алфёров Александр

11−14 лет

  • 1 место — Шишкина Арина
  • 2 место — Репина Дарья
  • 2 место — Лямкова Ирина
  • 2 место — Лямкова Алина
  • 3 место — Куликова Алина

15−17 лет

  • 2 место — Рыжакова Ксения
  • 3 место — Чжен Екатерина

В номинации Народное голосование:

«Литературное творчество»

7−10 лет

  • Холодняк Юлиана

11−14 лет

  • Борисова Олеся

15−17 лет

  • Белая Анастасия
«Рисунок/ поделка»

7−10 лет

  • Хочинов Дмитрий

11−14 лет

  • Погодаева Алёна

15−17 лет

  • Гринченко Алина
«Рецепт»

7−10 лет

  • Игнатенко Трофим

11−14 лет

  • Кержанова Полина

15−17 лет

  • Селина Елизавета

Победители и участники конкурса, которые не смогли принять участие в празднике, могут забрать призы и подарки по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 до 20 декабря 2018 года. Телефон для справок 8−905−083−1185.

Организаторы благодарят всех партнеров конкурса за предоставленные призы и участие в работе жюри.

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