21 апреля в Барнауле в театре кукол «Сказка» прошла уже третья встреча «Женского клуба» от издательского дома «Алтапресс». В новоиспеченном храме искусства собрались только женщины — влиятельные предпринимательницы, руководители различных предприятий и общественно значимые персоны.

Театральные тайны открыты

Поскольку театр открылся совсем недавно, еще не все успели в нем побывать. Поэтому в «Сказке» провели экскурсию, показав свои главные достоинства.

Сначала участников клуба завели в «театр на подушках» — место, где идут спектакли для самых-самых маленьких. «Представьте, что вам три-пять лет», — такую игру предложила директор театра Надежда Васильева.

В «театре на подушках» зрительницам показали, с каким интерактивом они работают с маленькими детками и познакомили с некоторым репертуаром.

Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

Затем бизнес-леди показали кукольных «артистов», рассказали об их устройстве и интересных фактах из театрального мира. Например, что слово «марионетка» происходит от имени Мария — ведь раньше в театре кукол показывали только религиозные сюжеты. Все желающие смогли пофотографироваться с героями из разных спектаклей.

В завершении экскурсии зрительницам показали народную постановку с Петрушкой — именно такое представление давали в старину на ярмарках и площадях. Кукольная постановка была специально сделана для фестиваля в Санкт-Петербурге, а сейчас ее показывают в фойе на «разогреве» перед спектаклями в большом зале.

Пока одни девушки узнавали театральные тайны, другие общались, слушали саксофон, угощались гастрономическим сопровождением от загородного комплекса «Золотая подкова» и пробовали напитки от компании «Завьяловская».

Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

— Театр кукол в следующем году отметит 60-летие, а наш фонд — 35-летие. И все эти годы здесь идут спектакли, в том числе для детей с особенностями развития. Вместе со «Сказкой» мы проводим выездные спектакли в социальные учреждения, в больницы и дома-интернаты. Дети имеют возможность посмотреть лучшие постановки — и могу точно сказать, что театр лечит не только их души, но и их тела, у деток загораются глаза и появляется жажда жизни", — поделилась трогательной историей Оксана Овчинникова.

Председатель Российского детского фонда также напомнила, что приближается 1 июня — праздник детства — и предложила поучаствовать в благотворительной акции, чтобы еще больше детей смогли посмотреть спектакли театра кукол. И, словно по волшебству, это желание исполнилось — по завершению вечера один из участников «Женского клуба» перечислил сумму, которая пойдет на эти цели.

Директор «Сказки» напомнила, что в театре идут не только детские, но и взрослые спектакли. Театр не боится экспериментов и работает с ведущими московскими и питерскими режиссерами и художниками. Один из них — спектакль «Паша» — в мае повезут на фестиваль в Москву.

Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

В сентябре «Сказка» проведет свой фестиваль театра кукол «Зазеркалье».

«Привезем лучшие спектакли из Красноярска, Карелии, Екатеринбурга и других городов. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы делать интересные совместные проекты», — сказала Васильева.

И, конечно, театр всегда ждет в гости зрителей всех возрастов. «Мы разные и интересные, это правда. Находите время для души», — подытожила директор «Сказки».

Никаких сказок. Только факты

О генеральных партнерах «Женского клуба» от ИД «Алтапресс»

«БКС Мир инвестиций» — новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. БКС в числе первых запустили мобильное приложение, в котором собраны все ключевые инструменты для инвесторов. Компания больше 26 лет находится на рынке инвестиций и больше 10 лет занимает лидирующие строчки в рейтинге торгов Московской биржи. «Мы работает с физическими и юридическими лицами, решаем все вопросы, которые ставят нам клиенты. Кстати, по нашей статистике три из десяти клиентов холдинга — это как раз представительницы прекрасного пола. При этом их инвестиционные вложения чуть выше, чем у мужчин», — поделился интересной статистикой директор алтайского филиала Евгений Молодых. БКС Мир инвестиций" - новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. БКС в числе первых запустили мобильное приложение, в котором собраны все ключевые инструменты для инвесторов. Клиентам БКС в режиме онлайн доступны: интернет-трейдинг, открытие брокерских счетов и пополнению их через Систему быстрых платежей, оформление валютных ПИФов. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Сегодня «БКС Мир инвестиций» обслуживает более 1 млн клиентов, в холдинге работает свыше 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России, представительства работают в крупных зарубежных городах — в Нью-Йорке, Лондоне, Лимасоле и Дубае.

Ювелирный Дом «ЭЛИТА». Дополнить женскую красоту прекрасными ювелирными украшениями предлагает ювелирный дом «Элита». Изделия можно найти в Белокурихе в санаториях «Алтай-Вест», «Россия» и в центре города Белокуриха. Оксана Некрасова, владелец ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае: «Своими ювелирными украшениями мы погружаем женщину в мир прекрасного. И в любой жизненной рутине они могут вспомнить про чудесные места, замечательное время, проведенное в Белокурихе». Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

Факты о партнерах «Женского клуба»

Сказочные преображения и перемены

Может ли сказка воплотиться в жизнь? На этот вопрос отвечают партнеры «Женского клуба».

Екатерина Тирская, специалист из клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», врач акушер-гинеколог и ультразвуковой диагностики о достижении внутренней красоты и здоровья: «12 лет своей жизни я посвятила самой прекрасной профессии на свете, занимаюсь эстетической медициной и контурной интимной пластикой. Принимаю в новой современной клинике с прекрасным оборудованием», — рассказала она. «Территория здоровья» — это многопрофильная консультативная поликлиника с современным оборудованием, экспертными консультациями и безупречным сервисом. Возможности поликлиники позволяют решать «женские вопросы» деликатного характера с использованием новейших методов эстетической лазерной хирургии. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

Пластический хирург Владимир Маншетов и врач-косметолог Олеся Елисеева, ведущие специалисты из «РЖД-Медицина» города Барнаул" о красоте внешней: «В самые разные кризисные ситуации многие женщины охотнее стремятся к красоте и сохранению молодости и здоровья. В этой области мы как раз можем быть вам полезны и предложить весь опыт по сохранению эстетического здоровья с применением современных технологий. За 17 лет работы мы вместе выполнили более 8500 операций». Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

В сети многопрофильных клиник «Детское и взрослое здоровье» работают более 90 специалистов по 38 лечебным направлениям. Проводится более 2 тыс. лабораторных исследований. Приём детей и взрослых пациентов ведётся ежедневно без очередей и выходных — что очень подходит тем, кто ценит свое время и здоровье. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

Сказочные инновации

Компания «Ростелеком» представляет умную колонку «Капсула» VK с голосовым помощником «Маруся». Маруся умеет управлять устройствами умного дома «Ростелекома», управлять цифровым видеосервисом Wink, может позвонить другу или вызвать такси. Акустическая система беседует, развлекает, рассказывает сказки, мурлычет, когда ее гладят и имеет множество других полезных функций. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин Умная капсула — обязательный атрибут современного дома и отличный подарок любому человеку.

«Новые решения» — это команда профессионалов, которые помогают бизнесу на этапе становления, развития и масштабирования. Центр предлагает комплексный подход от сдачи бухгалтерской отчётности до настройки бизнес-процессов и внедрения управленческого учёта. «Новые решения» — это услуги высокого качества за установленные сроки и разумные деньги. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

Сказка об уходе

L’Occitane (Л'Окситан) -натуральная французская косметика по уходу за лицом и телом, уход для волос, парфюмерия, ароматы для дома и многое другое. Брэнд натуральной косметики «Этно-Крылья» линейка натуральных скрабов на основе алтайских трав и соли. Продуктовая линейка представлена тремя сериями «Изобилие». «Баланс», «Очищение».Направлены на очищение, наполнение и баланс женской души и тела. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин

История перевоплощения

Историю по-настоящему сказочного перевоплощения рассказал Андрей Макулов — из банкира и основателя «Форбанка», еще будучи руководителем группы экспертов по инновациям при Представителе Президента в СФО, заинтересовался влиянием природных веществ на организм человека и внедрением природоподобных технологий для улучшения качества и продолжительности жизни. К такому повороту в жизни его привел … карьер, доставшийся ему в «наследство» от одного обанкротившего бизнесмена. «В карьере добывался один минерал, который использовался в газовой промышленности. Но одна его фракция использовалась как природный сорбент. И когда мне пришлось управлять этим предприятием, на нас вышла одна французская фирма и покупала у нас все, что мы добывали. Тогда мне стало интересно, как природные богатства воздействуют на организм. Дальше — больше. Инициативная группа, состоящая из руководителей банков, промышленных предприятий и научных учреждений решила создать организацию, развивающую эту идею», — рассказал Макулов. Третья встреча «Женского клуба». Театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин В Институте биорегуляции и физиологии человека ведутся программы по возрастной коррекции и антивозрастной терапии, помогая людям вернуть свой биологический возраст. При этом используются разработки и оборудование как собственные, так и еще одиннадцати научно-исследовательских организаций. Все препараты институт создает на основе лекарственных трав, выращенных в экологически чистых местах. Подобными средствами активно пользуются профессиональные спортсмены для эффективного восстановления и люди, которые заботятся о своем здоровье и долголетии.

Следующая закрытая встреча «Женского клуба» состоится в сентябре. По вопросам участия в мероприятии в качестве Партнёра можно узнать по тел. 63−15−10.