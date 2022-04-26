Театральные тайны открыты
Поскольку театр открылся совсем недавно, еще не все успели в нем побывать. Поэтому в «Сказке» провели экскурсию, показав свои главные достоинства.
Сначала участников клуба завели в «театр на подушках» — место, где идут спектакли для самых-самых маленьких. «Представьте, что вам три-пять лет», — такую игру предложила директор театра Надежда Васильева.
В «театре на подушках» зрительницам показали, с каким интерактивом они работают с маленькими детками и познакомили с некоторым репертуаром.
Затем бизнес-леди показали кукольных «артистов», рассказали об их устройстве и интересных фактах из театрального мира. Например, что слово «марионетка» происходит от имени Мария — ведь раньше в театре кукол показывали только религиозные сюжеты. Все желающие смогли пофотографироваться с героями из разных спектаклей.
В завершении экскурсии зрительницам показали народную постановку с Петрушкой — именно такое представление давали в старину на ярмарках и площадях. Кукольная постановка была специально сделана для фестиваля в Санкт-Петербурге, а сейчас ее показывают в фойе на «разогреве» перед спектаклями в большом зале.
Пока одни девушки узнавали театральные тайны, другие общались, слушали саксофон, угощались гастрономическим сопровождением от загородного комплекса «Золотая подкова» и пробовали напитки от компании «Завьяловская».
— Театр кукол в следующем году отметит 60-летие, а наш фонд — 35-летие. И все эти годы здесь идут спектакли, в том числе для детей с особенностями развития. Вместе со «Сказкой» мы проводим выездные спектакли в социальные учреждения, в больницы и дома-интернаты. Дети имеют возможность посмотреть лучшие постановки — и могу точно сказать, что театр лечит не только их души, но и их тела, у деток загораются глаза и появляется жажда жизни", — поделилась трогательной историей Оксана Овчинникова.
Председатель Российского детского фонда также напомнила, что приближается 1 июня — праздник детства — и предложила поучаствовать в благотворительной акции, чтобы еще больше детей смогли посмотреть спектакли театра кукол. И, словно по волшебству, это желание исполнилось — по завершению вечера один из участников «Женского клуба» перечислил сумму, которая пойдет на эти цели.
Директор «Сказки» напомнила, что в театре идут не только детские, но и взрослые спектакли. Театр не боится экспериментов и работает с ведущими московскими и питерскими режиссерами и художниками. Один из них — спектакль «Паша» — в мае повезут на фестиваль в Москву.
В сентябре «Сказка» проведет свой фестиваль театра кукол «Зазеркалье».
«Привезем лучшие спектакли из Красноярска, Карелии, Екатеринбурга и других городов. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы делать интересные совместные проекты», — сказала Васильева.
И, конечно, театр всегда ждет в гости зрителей всех возрастов. «Мы разные и интересные, это правда. Находите время для души», — подытожила директор «Сказки».
Никаких сказок. Только факты
О генеральных партнерах «Женского клуба» от ИД «Алтапресс»
«БКС Мир инвестиций» — новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. БКС в числе первых запустили мобильное приложение, в котором собраны все ключевые инструменты для инвесторов.
Компания больше 26 лет находится на рынке инвестиций и больше 10 лет занимает лидирующие строчки в рейтинге торгов Московской биржи.
«Мы работает с физическими и юридическими лицами, решаем все вопросы, которые ставят нам клиенты. Кстати, по нашей статистике три из десяти клиентов холдинга — это как раз представительницы прекрасного пола. При этом их инвестиционные вложения чуть выше, чем у мужчин», — поделился интересной статистикой директор алтайского филиала Евгений Молодых.
БКС Мир инвестиций" - новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. БКС в числе первых запустили мобильное приложение, в котором собраны все ключевые инструменты для инвесторов.
Клиентам БКС в режиме онлайн доступны: интернет-трейдинг, открытие брокерских счетов и пополнению их через Систему быстрых платежей, оформление валютных ПИФов.
Сегодня «БКС Мир инвестиций» обслуживает более 1 млн клиентов, в холдинге работает свыше 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России, представительства работают в крупных зарубежных городах — в Нью-Йорке, Лондоне, Лимасоле и Дубае.
Ювелирный Дом «ЭЛИТА». Дополнить женскую красоту прекрасными ювелирными украшениями предлагает ювелирный дом «Элита». Изделия можно найти в Белокурихе в санаториях «Алтай-Вест», «Россия» и в центре города Белокуриха.
Оксана Некрасова, владелец ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае: «Своими ювелирными украшениями мы погружаем женщину в мир прекрасного. И в любой жизненной рутине они могут вспомнить про чудесные места, замечательное время, проведенное в Белокурихе».
Факты о партнерах «Женского клуба»
Сказочные преображения и перемены
Может ли сказка воплотиться в жизнь? На этот вопрос отвечают партнеры «Женского клуба».
Екатерина Тирская, специалист из клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», врач акушер-гинеколог и ультразвуковой диагностики о достижении внутренней красоты и здоровья:
«12 лет своей жизни я посвятила самой прекрасной профессии на свете, занимаюсь эстетической медициной и контурной интимной пластикой. Принимаю в новой современной клинике с прекрасным оборудованием», — рассказала она.
«Территория здоровья» — это многопрофильная консультативная поликлиника с современным оборудованием, экспертными консультациями и безупречным сервисом. Возможности поликлиники позволяют решать «женские вопросы» деликатного характера с использованием новейших методов эстетической лазерной хирургии.
Пластический хирург Владимир Маншетов и врач-косметолог Олеся Елисеева, ведущие специалисты из «РЖД-Медицина» города Барнаул" о красоте внешней:
«В самые разные кризисные ситуации многие женщины охотнее стремятся к красоте и сохранению молодости и здоровья. В этой области мы как раз можем быть вам полезны и предложить весь опыт по сохранению эстетического здоровья с применением современных технологий. За 17 лет работы мы вместе выполнили более 8500 операций».
В сети многопрофильных клиник «Детское и взрослое здоровье» работают более 90 специалистов по 38 лечебным направлениям. Проводится более 2 тыс. лабораторных исследований.
Приём детей и взрослых пациентов ведётся ежедневно без очередей и выходных — что очень подходит тем, кто ценит свое время и здоровье.
Сказочные инновации
Компания «Ростелеком» представляет умную колонку «Капсула» VK с голосовым помощником «Маруся».
Маруся умеет управлять устройствами умного дома «Ростелекома», управлять цифровым видеосервисом Wink, может позвонить другу или вызвать такси.
Акустическая система беседует, развлекает, рассказывает сказки, мурлычет, когда ее гладят и имеет множество других полезных функций.
Умная капсула — обязательный атрибут современного дома и отличный подарок любому человеку.
«Новые решения» — это команда профессионалов, которые помогают бизнесу на этапе становления, развития и масштабирования. Центр предлагает комплексный подход от сдачи бухгалтерской отчётности до настройки бизнес-процессов и внедрения управленческого учёта. «Новые решения» — это услуги высокого качества за установленные сроки и разумные деньги.
Сказка об уходе
L’Occitane (Л'Окситан) -натуральная французская косметика по уходу за лицом и телом, уход для волос, парфюмерия, ароматы для дома и многое другое.
Брэнд натуральной косметики «Этно-Крылья» линейка натуральных скрабов на основе алтайских трав и соли. Продуктовая линейка представлена тремя сериями «Изобилие». «Баланс», «Очищение».Направлены на очищение, наполнение и баланс женской души и тела.
История перевоплощения
Историю по-настоящему сказочного перевоплощения рассказал Андрей Макулов — из банкира и основателя «Форбанка», еще будучи руководителем группы экспертов по инновациям при Представителе Президента в СФО, заинтересовался влиянием природных веществ на организм человека и внедрением природоподобных технологий для улучшения качества и продолжительности жизни. К такому повороту в жизни его привел … карьер, доставшийся ему в «наследство» от одного обанкротившего бизнесмена.
«В карьере добывался один минерал, который использовался в газовой промышленности. Но одна его фракция использовалась как природный сорбент. И когда мне пришлось управлять этим предприятием, на нас вышла одна французская фирма и покупала у нас все, что мы добывали. Тогда мне стало интересно, как природные богатства воздействуют на организм. Дальше — больше. Инициативная группа, состоящая из руководителей банков, промышленных предприятий и научных учреждений решила создать организацию, развивающую эту идею», — рассказал Макулов.
В Институте биорегуляции и физиологии человека ведутся программы по возрастной коррекции и антивозрастной терапии, помогая людям вернуть свой биологический возраст. При этом используются разработки и оборудование как собственные, так и еще одиннадцати научно-исследовательских организаций.
Все препараты институт создает на основе лекарственных трав, выращенных в экологически чистых местах. Подобными средствами активно пользуются профессиональные спортсмены для эффективного восстановления и люди, которые заботятся о своем здоровье и долголетии.
Следующая закрытая встреча «Женского клуба» состоится в сентябре. По вопросам участия в мероприятии в качестве Партнёра можно узнать по тел. 63−15−10.