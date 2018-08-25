Почему нужно пойти с детьми в город профессий «Кидвиль»

Кидвиль — территория самостоятельных детей от 4 до 14 лет! И там все по-взрослому.
Кидвиль — настоящая модель города, каждое здание здесь — это учреждение реального города, можно воспользоваться разными услугами, совершить покупки, выбрать себе работу по душе и даже стать мэром!
Дети осваивают в игровой форме профессии, приобретают практические навыки, учатся управлять собственным бюджетом и знакомятся с государственным устройством.
Здесь есть больница, полиция, банк, стройка, супермаркет, студия моды и красоты, пекарня и другие заведения, без которых невозможно представить современный мегаполис. При этом, как и любой развивающийся город Кидвиль растет.
В супермаркете юные жители узнают, что такое товарное соседство, какие товары лучше не класть рядом друг с другом и чем занимается мерчендайзер.
Ребята работают в учреждениях, участвуют в городской зарядке, танцевальных флешмобах и многочисленных мастер-классах. Здесь легко можно научиться печь пиццу или сделать оригами.
Девочкам особо будет интересна студия моды, где можно многое узнать о модельном бизнесе, попробовать профессии парикмахера, визажиста и мастера маникюра.
Постоянные посетители Кидвиля, которые уже много знают о том, как функционирует город, могут смело подавать документы в избирательную комиссию, чтобы баллотироваться в мэры.
Можно поработать в больнице, на почте, на стройке, в автосервисе или теплице — в Кидвиле десятки самых разных профессий.
Детей в режиме «реальной жизни» учат работать в команде, быть честными, уважительно относиться к чужому труду и отвечать за свои поступки.
Обновленные локации. Развивайтесь, развлекайтесь, открывайте удивительный мир профессий вместе с городом профессий Кидвиль!
Адрес: Красноармейский пр-т, 58
ТЦ «Первомайский» (4-й этаж)
Телефон: 8 (3852) 99-10-01
Инстаграм: @kidvill22