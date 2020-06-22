Почему в 1941 году на Алтае умирал каждый четвертый младенец и как советская власть остановила эпидемии

За годы войны с Алтая на фронт ушло более 600 тыс. человек, 283 тыс. из них погибли, сообщает крайстат. Но людские потери страна несла и в тылу из-за резкого ухудшения условий жизни. Это стало одной из причин того, что в 1941 году на Алтае не доживал до 1 года каждый четвертый младенец. Но уже в середине войны ситуацию переломили и сотворили демографическое «чудо».

«Благополучный» регион

Смертность малышей до 1 года была крайне высокой в СССР еще до войны — тут не надо строить иллюзий по поводу советской медицины тех времен.

В 1940 году на Алтае (включая территорию нынешней Республики Алтай) умирало 227,5 на 1 тыс. родившихся, приводит данные историк Владимир Исупов. Для сравнения: в 2019 году — 5,3, по данным Алтайкрайстата.

Однако в первые военные годы показатель возрос еще больше. В 1941-м — до 245,6, в 1942-м — до 300,1 на 1 тыс. родившихся.

Особенно страшным был июль 1942-го: в этом месяце, по данным Исупова, младенческая смертность в крае составила 484 на 1 тысячу. умирала половина родившихся малышей (до 1 года).

1940-е годы , автобус ЗИС треста «СтройГАЗ». retro. moi-barnaul.ru

Но историк утверждает, что Алтай в Сибири был регионом еще относительно благополучным. Так, в среднем по Западной Сибири в самые напряженные месяцы 1942 года (июль-август) детская смертность превысила катастрофическую отметку — 611 на 1 тыс. родившихся.

За первые два года войны в Алтайском крае умерли более 30 тыс. младенцев возрастом до 1 года.

От чего умирали груднички

Алтайкрайстат приводит список причин смертности в 1942 году. На первом месте три: пневмония (94 у мальчиков и 75,6 у девочек на 1 тыс. родившихся), токсическая диспепсия (71,3 и 72,4) и гастроэнтероколит (36,5 и 35,2).

Высокую долю составляли и туберкулез (12,3 и 10), коклюш (12,6 и 10,3), корь (10,1 и 9,8), преждевременное рождение (11,5 и 12,7), дизентерия (8,7 и 11,7).

Поликлиника № 2 , исторические фото. Facebook Александра Деринга.

Условия способствовали болезням

«Главными причинами смерти детей были инфекционные и желудочно-кишечные заболевания — болезни отчетливо выраженного социального характера», — объяснил историк.

Люди голодали, испытывали острый дефицит жилья, энерго- и теплоносителей, одежды. С первых же месяцев войны в городах была прекращена очистка воды. Промышленность вынуждена была прекратить производство хлораторов.

Острым дефицитом стало обыкновенное мыло, педикулез (завшивленность) принял размеры национального бедствия. В Алтайском крае завшивленность школьников в 1943 году достигала 50%, учащихся ФЗУ — 80%.

Родителей этих детей угнали в плен и разрушили их дом , конец 1942 года. klikabol.mirtesen.ru

Истощенный генетический потенциал

Относительно высокой была смертность от врожденных пороков развития и болезней новорожденных. Их Исупов объясняет истощением генетического потенциала страны.

Самые крепкие мужчины в ходе армейских мобилизаций искусственно выводились из сферы брачно-семейных отношений. Оставшиеся по состоянию здоровья в тылу мужчины давали ослабленное потомство.

Демографическое чудо

Однако уже в 1943 году младенческая смертность на Алтае резко, вдвое, сократилась — до 149,1. А к 1945-му — до 78,2 на 1 тыс. родившихся.

К примеру, смертность от токсической диспепсии уменьшилась у мальчиков в 7,5 раз, у девочек в 6,6 раза. Похожая картина наблюдалась и во всей стране.

Историки называют это демографическим «чудом» и парадоксом. Ведь страна все еще вела затяжную кровавую войну, население голодало, почти все ресурсы направлялись в армию.

Плакат послевоенных лет. Plakaty.ru

Заслуга науки

В 1942 году Советский Союз оказался на грани эпидемической катастрофы, констатирует историк. В это время правительство, наконец, осознало степень опасности.

И в здравоохранение сделали крупные финансовые вливания — в Алтайском крае, в частности, уже в 1943 году расходы возросли до более чем 70 млн рублей против 52 млн годом раньше.

Однако врачи и фельдшеры все же не могли справиться с потоком больных, хлынувших в начале войны в лечебные учреждения, они не могли оказать им качественную медицинскую помощь — не хватало инструментов и медикаментов.

Ключ к разгадке тайны советского «демографического чуда» тех лет лежит в широком применении сульфаниламидотерапии, считает Владимир Исупов. За годы войны производство сульфаниламидов резко возросло — почти в 7 раз.

Большое значение имело и расширение производства других лекарств (например, в в 1944 году был выработан стрептомицин, который применялся при лечении туберкулеза). А главную роль сыграл напряженный и героический труд тысяч врачей, фельдшеров и медсестер.