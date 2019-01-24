Почему великого полководца Юлия Цезаря жестоко убили заговорщики

24 января 41 года жестоко убили известного полководца и государственного деятеля Рима — Юлия Цезаря. Своими реформами он изменил жизнь римлян и заложил основу великой империи, но погиб от рук соратников. Каким было правление Цезаря и почему вокруг него сложился заговор — в материале altapress.ru.

Как правил и что изменил Цезарь

Цезарю была дана пожизненная диктатура, что давало ему полноту гражданской власти. Также он занимал несколько государственных должностей и занимался реформаторской деятельностью.

Цезарь провел налоговую реформу, в ходе которой плату стали взымать рабы или вольноотпущенники. Некоторые общины освобождались от налогов.

Чтобы заручиться поддержкой жителей провинций, он даровал им разные льготы и привилегии. Также он изменил процесс раздач бесплатного хлеба, что занимал значительную часть расходов государственного бюджета. За счет действий Цезаря списки получателей сократились вдвое.

В области конституционных реформ Цезарь добавил в число сенаторов новый людей, у которых не было знатных титулов. Он не стремился поднять авторитет сената, а наоборот — хотел ослабить его, пишет Сергей Ковалев в книге «История Рима».

В качестве наказания за преступления Цезарь закрепил изгнание, а у богатых приказал конфисковать половину состояния. Также он издал законы против роскоши: людям запрещали использовать личные носилки, жемчужные украшения, выкрашенную пурпурной краской одежду, регламентировалась торговля изысканными продуктами и ограничивалась роскошь надгробных памятников, пишет wiki.

Цезарь также провел реформу календаря, что привело к переходу от римского календаря к юлианскому. Также он провел монетарную и административную реформы, развил в Риме строительство.

Часто Цезарь принимал решения, не совещаясь с сенатом. Однако в оглашении текста закона указывалось, что сенаторы поддержали его. Диктатор присвоил себе право номинировать кандидатов на основные должности. Неугодных кандидатов он отстранял от выборов, и выдвигал на высокие должности людей незнатного происхождения.

Никто не препятствовал реформам Цезаря, потому что старые политические противники погибли во время гражданкой войны, а «молодая» оппозиция не имела права накладывать вето на решение диктатора. Действия Цезаря вызывали недовольство римлян.

Италия. Цезарь. СС0

Кто и почему жестоко убил Цезаря

В Риме сложился заговор среди римской аристократии. Они были недовольны единовластием Цезаря и опасались слухов о грядущем наречении его царем. Вдохновителями заговора считаются Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин.

Реализация замыслов заговорщиков была намечена на заседание сената. После начала заседания группа заговорщиков окружила Цезаря.

«Когда Кимвр начал стягивать тогу с шеи Цезаря, подавая знак заговорщикам, стоявший сзади Публий Сервилий Каска нанёс первый удар в шею диктатора. Цезарь отбивался, но когда увидел Марка Брута, то, по преданию, произнёс „И ты, дитя моё!“; по свидетельству Плутарха, Гай при виде Брута замолк и перестал сопротивляться. Этот же автор замечает, что тело Цезаря случайно оказалось возле стоявшей в помещении статуи Помпея или было намеренно перенесено туда самими заговорщиками. Всего на теле Цезаря было обнаружено 23 раны», пишет wiki

Толпа сожгла труп Цезаря на форуме, использовав для погребального костра лавки и столы рыночных торговцев