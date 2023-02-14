Поэма о Масленице

Масленица — праздник дивный,
К нам пришёл издалека!
И волшебный, и старинный…
Сохранился на века!
По традиции все знают:
В этот праздник озорной
Зиму дружно провожают
И встречаются с Весной!..
Вспомнив древнюю науку
И обычай старины,
В этот день, отбросив скуку,
Все, с утра, пекут блины.
Мажут маслом, мажут мёдом,
И сгущёнкой, и икрой…
А потом, честным народом,
Всё съедается, гурьбой!
Да с чайком из самовара,
Чтобы был погорячей!
Блин румяный с пылу, с жару!
Что найдёшь ещё вкусней?
Скоморохи и матрёшки
Потешают добрый люд!
Балалайки и гармошки
Настроенье создают!
На все возрасты забавы —
Игры, песни, хоровод…
Все старушки величавы —
Отдыхают от забот.
Кони бегают по кругу —
Снег летит из-под копыт.
Тесно сев, плечом друг к другу,
Детвора в санях сидит.
Кто не трусит и не плачет,
(Есть такие на селе!)
Тот верхом, как всадник, скачет!
Как герой, сидит в седле!
Кто плечист, силён и ловок,
Увлекается борьбой —
В поединке, без уловок,
Ждёт того кулачный бой.
Чья компания сильнее?
Из парней или девчат?
Две команды, побыстрее,
Тянут в стороны канат!
Есть ещё одна потеха —
Столб огромный на пути.
Это вовсе не помеха
Тем, кто хочет приз найти.
Столб холодный, очень гладкий,
И в подарках весь стоит…
Только тот, кто очень хваткий,
Эту вышку покорит!
Основное развлеченье
В миг, когда пришла пора —
Это чучела сожженье,
Это пляски у костра!
У детей в руках поделки…
Молодёжь вся у огня…
В каждом доме посиделки
В честь торжественного дня!
Все ликуют, веселятся,
Все кричат: «Зима, уймись!
День настал с тобой прощаться.
Ждём Весну! Весна — проснись!»
Тот, кто Масленице рад,
Никогда не ленится —
Для кострища у него
Целая поленница!
На столе гора блинов —
В каждом есть начинка.
Ну, а в центре самовар —
На боках картинка.
Что важнее для блинов?
Каждый знает чётко.
Для блинов всегда нужна
Чудо-сковородка!
В этот праздник достают
Лучшие наряды!
Гости в каждый дом придут —
Там им будут рады!
Есть рецепты для блинов
У любой хозяйки.
Под окном всегда слышны
Звуки балалайки.
На морозе греет кровь
Чай из самовара,
Да ещё вприкуску блин,
Тот, что с пылу с жара.
В этот праздник повелось
Парами кататься.
Когда с горки вниз летишь —
Можно целоваться.
Всю неделю по селу
Ряженые ходят,
Песни весело поют,
В каждый дом заходят.
Автор: Каширских Татьяна, Тальменский район.