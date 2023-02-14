Поэма о Масленице

На конкурс «Гуляй, Масленица» присылали не только короткие частушки, но и целые «стихотворные народные полотна». Мы решили вывести это произведение в отдельную публикацию. Читайте!

Масленица — праздник дивный,

К нам пришёл издалека!

И волшебный, и старинный…

Сохранился на века!

По традиции все знают:

В этот праздник озорной

Зиму дружно провожают

И встречаются с Весной!..

Вспомнив древнюю науку

И обычай старины,

В этот день, отбросив скуку,

Все, с утра, пекут блины.

Мажут маслом, мажут мёдом,

И сгущёнкой, и икрой…

А потом, честным народом,

Всё съедается, гурьбой!

Да с чайком из самовара,

Чтобы был погорячей!

Блин румяный с пылу, с жару!

Что найдёшь ещё вкусней?

Скоморохи и матрёшки

Потешают добрый люд!

Балалайки и гармошки

Настроенье создают!

На все возрасты забавы —

Игры, песни, хоровод…

Все старушки величавы —

Отдыхают от забот.

Кони бегают по кругу —

Снег летит из-под копыт.

Тесно сев, плечом друг к другу,

Детвора в санях сидит.

Кто не трусит и не плачет,

(Есть такие на селе!)

Тот верхом, как всадник, скачет!

Как герой, сидит в седле!

Кто плечист, силён и ловок,

Увлекается борьбой —

В поединке, без уловок,

Ждёт того кулачный бой.

Чья компания сильнее?

Из парней или девчат?

Две команды, побыстрее,

Тянут в стороны канат!

Есть ещё одна потеха —

Столб огромный на пути.

Это вовсе не помеха

Тем, кто хочет приз найти.

Столб холодный, очень гладкий,

И в подарках весь стоит…

Только тот, кто очень хваткий,

Эту вышку покорит!

Основное развлеченье

В миг, когда пришла пора —

Это чучела сожженье,

Это пляски у костра!

У детей в руках поделки…

Молодёжь вся у огня…

В каждом доме посиделки

В честь торжественного дня!

Все ликуют, веселятся,

Все кричат: «Зима, уймись!

День настал с тобой прощаться.

Ждём Весну! Весна — проснись!»

Тот, кто Масленице рад,

Никогда не ленится —

Для кострища у него

Целая поленница!

На столе гора блинов —

В каждом есть начинка.

Ну, а в центре самовар —

На боках картинка.

Что важнее для блинов?

Каждый знает чётко.

Для блинов всегда нужна

Чудо-сковородка!

В этот праздник достают

Лучшие наряды!

Гости в каждый дом придут —

Там им будут рады!

Есть рецепты для блинов

У любой хозяйки.

Под окном всегда слышны

Звуки балалайки.

На морозе греет кровь

Чай из самовара,

Да ещё вприкуску блин,

Тот, что с пылу с жара.

В этот праздник повелось

Парами кататься.

Когда с горки вниз летишь —

Можно целоваться.

Всю неделю по селу

Ряженые ходят,

Песни весело поют,

В каждый дом заходят.

Автор: Каширских Татьяна, Тальменский район.