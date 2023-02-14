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Жизнь

Поэма о Масленице

На конкурс «Гуляй, Масленица» присылали не только короткие частушки, но и целые «стихотворные народные полотна». Мы решили вывести это произведение в отдельную публикацию. Читайте!

Гулянья на Масленицу.
Гулянья на Масленицу.
Фото: freepik, автор bearfotos.

Масленица — праздник дивный,
К нам пришёл издалека!
И волшебный, и старинный…
Сохранился на века!

По традиции все знают:
В этот праздник озорной
Зиму дружно провожают
И встречаются с Весной!..

Вспомнив древнюю науку
И обычай старины,
В этот день, отбросив скуку,
Все, с утра, пекут блины.

Мажут маслом, мажут мёдом,
И сгущёнкой, и икрой…
А потом, честным народом,
Всё съедается, гурьбой!

Да с чайком из самовара,
Чтобы был погорячей!
Блин румяный с пылу, с жару!
Что найдёшь ещё вкусней?

Скоморохи и матрёшки
Потешают добрый люд!
Балалайки и гармошки
Настроенье создают!

На все возрасты забавы —
Игры, песни, хоровод…
Все старушки величавы —
Отдыхают от забот.

Кони бегают по кругу —
Снег летит из-под копыт.
Тесно сев, плечом друг к другу,
Детвора в санях сидит.

Кто не трусит и не плачет,
(Есть такие на селе!)
Тот верхом, как всадник, скачет!
Как герой, сидит в седле!

Кто плечист, силён и ловок,
Увлекается борьбой —
В поединке, без уловок,
Ждёт того кулачный бой.

Чья компания сильнее?
Из парней или девчат?
Две команды, побыстрее,
Тянут в стороны канат!

Есть ещё одна потеха —
Столб огромный на пути.
Это вовсе не помеха
Тем, кто хочет приз найти.

Столб холодный, очень гладкий,
И в подарках весь стоит…
Только тот, кто очень хваткий,
Эту вышку покорит!

Основное развлеченье
В миг, когда пришла пора —
Это чучела сожженье,
Это пляски у костра!

У детей в руках поделки…
Молодёжь вся у огня…
В каждом доме посиделки
В честь торжественного дня!

Все ликуют, веселятся,
Все кричат: «Зима, уймись!
День настал с тобой прощаться.
Ждём Весну! Весна — проснись!»

Тот, кто Масленице рад,
Никогда не ленится —
Для кострища у него
Целая поленница!

На столе гора блинов —
В каждом есть начинка.
Ну, а в центре самовар —
На боках картинка.

Что важнее для блинов?
Каждый знает чётко.
Для блинов всегда нужна
Чудо-сковородка!

В этот праздник достают
Лучшие наряды!
Гости в каждый дом придут —
Там им будут рады!

Есть рецепты для блинов
У любой хозяйки.
Под окном всегда слышны
Звуки балалайки.

На морозе греет кровь
Чай из самовара,
Да ещё вприкуску блин,
Тот, что с пылу с жара.

В этот праздник повелось
Парами кататься.
Когда с горки вниз летишь —
Можно целоваться.

Всю неделю по селу
Ряженые ходят,
Песни весело поют,
В каждый дом заходят.

Автор: Каширских Татьяна, Тальменский район.

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