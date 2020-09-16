Погибли, защищая Ленинград. Останки пятерых алтайских героев-фронтовиков придадут земле

Судьбы пяти пропавших без вести алтайских фронтовиков, воевавших на главном направлении удара немецких войск под Ленинградом, удалось установить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориальный комплекс «Синявинские высоты». Здесь захоронено около 30 тысяч защитников Ленинграда изо всех регионов России и Ближнего зарубежья.

Их останки были подняты нынешней весной и летом членами поискового объединения «Святой Георгий» (Санкт-Петербург) на территории Кировского района Ленинградской области и будут захоронены 17 сентября на воинском мемориальном комплексе «Синявинские высоты».

С самого начала юбилейной вахты бойцам отряда «Примирение» сопутствовала удача. 19 марта при проведении поисковых мероприятий в районе бывшего Эстонского поселка № 1 в воронке от снаряда были обнаружены останки девяти бойцов РККА и столько же именных медальонов: два пустых и семь с вкладышами. И все семь удалось прочесть! По статистике, в среднем на каждых 100 поднятых воинов приходится три медальона, но далеко не каждый из них может быть прочитан.

На раскопе у бывшего Эстонского поселка № 1. На раскопе у бывшего Эстонского поселка № 1. На раскопе у бывшего Эстонского поселка № 1.

На этот раз все было иначе.

«Два медальона мы прочитали самостоятельно, они принадлежали солдатам из Свердловской и Пензенской областей, — рассказывает заместитель руководителя ОПО „Святой Георгий“ Алексей Тяпушкин, — остальные отправили на экспертизу в лабораторию Московского городского поискового центра. Четверо бойцов оказались из Алтайского края и Республики Алтай».

Мемориальный комплекс «Синявинские высоты». Здесь захоронено около 30 тысяч защитников Ленинграда изо всех регионов России и Ближнего зарубежья.

У всех четверых алтайских воинов найдены родственники. 17 сентября на воинском мемориале «Синявинские высоты» будут торжественно захоронены: Алтайский край, Шипуновский район. Красноармеец Тункшпаев (Тунгушпаев) Бейсенбай, 1922 г. р., уроженец с. Аул Бородулихинского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области, призван Шипуновским РВК 21.08.41 г. из с. Шипуново. Красноармеец Федоренко Иван Самсонович, 1903 г. р., уроженец с. Бобровка, призван Шипуновским РВК 21.08.41 г. из с. Бобровка. Республика Алтай, Усть-Коксинский район. Сержант Герасимов Павел Иванович, 1913 г. р., уроженец с. Чендек, призван Усть-Коксинским РВК 30.06.1941 г. из с. Чендек. Красноармеец Дегтярев Илья Максимович, 1904 г. р., уроженец д. Суходол Черновского района Молотовской области, призван Усть-Коксинским РВК из с. Мульта. Пятым нашим земляком, которого перезахоронят в один день с поднятыми в районе бывшего Эстонского поселка № 1, станет рубцовчанин ст. сержант Бавыкин Антон Иосифович, 1915 г. р., уроженец д. Кизиха Рубцовского района, призванный Рубцовским военкоматом 15.09.41 г. 29 июня 2020 г. этого воина вместе с неопознанным красноармейцем обнаружили в 1 км юго-западнее урочища Гайтолово того же Кировского района Ленинградской области бойцы другого отряда, входящего в состав ОПО «Святой Георгий», Михаил Писарев и Дмитрий Ромашко (ПО «Гражданская оборона»).

Погибшие находились в воронке от снаряда возле моста через речку Черная на глубине 70 см, — рассказывает Алексей Тяпушкин. — Вместе с останками были обнаружены 7,62- мм автомат ППШ-41, кожаный ремешок от снаряжения, контактная группа от замка зажигания автомобиля, два колпачка на баллонные ниппели и граненая бакелитовая капсула смертного медальона, с хорошо сохранившимся стандартным вкладышем, заполненным на имя Бавыкина Антона Иосифовича.

После сверки данных медальона и ОБД «Мемориал» стало понятно, что найденные автозапчасти тоже принадлежали владельцу медальона — на фронте Антон Иосифович был шофером.

А вообще, по словам единственной дочери солдата Людмилы Антоновны Предыбайло, проживающей в Рубцовске, он был мастеровым, уверенным в своих силах человеком, многое умел и любил жизнь.

Антон и Александра Бавыкины поженились перед самой войной. 1941 г. Проводы Антона Бавыкина на фронт. 17 сентября 1941 г. Слева направо братья Бавыкины: Михаил , Кузьма и Антон.

Людмила Антоновна знает это по рассказам матери и других старших родственников, по фотографиям и письмам с фронта. Отец никогда не видел свою дочь, но успел на фронте получить из дома письмо с известием о ее рождении.

Дочь Людмила Антоновна Предыбайло ( Бавыкина) собирается на первое и последнее свидание с отцом.

16 сентября 78-летняя дочь вылетит в Санкт-Петербург на первое и последнее свидание с отцом, чтобы вместе с поисковиками, нашедшими считавшегося без вести пропавшим с сентября 1942 года Антона Иосифовича, торжественно его похоронить. А также побывать на месте гибели, привезти и передать внукам и правнуку солдата его фронтовые реликвии и памятную медаль «За оборону Ленинграда».

Тамара Дмитриенко,

член рабочей группы Книги памяти Алтайского края

Фото из архивов ОПО «Святой Георгий», семьи Бавыкиных и открытых источников