Погибли, защищая Ленинград. Останки пятерых алтайских героев-фронтовиков придадут земле

Их останки были подняты нынешней весной и летом членами поискового объединения «Святой Георгий» (Санкт-Петербург) на территории Кировского района Ленинградской области и будут захоронены 17 сентября на воинском мемориальном комплексе «Синявинские высоты».
С самого начала юбилейной вахты бойцам отряда «Примирение» сопутствовала удача. 19 марта при проведении поисковых мероприятий в районе бывшего Эстонского поселка № 1 в воронке от снаряда были обнаружены останки девяти бойцов РККА и столько же именных медальонов: два пустых и семь с вкладышами. И все семь удалось прочесть! По статистике, в среднем на каждых 100 поднятых воинов приходится три медальона, но далеко не каждый из них может быть прочитан.
На этот раз все было иначе.
«Два медальона мы прочитали самостоятельно, они принадлежали солдатам из Свердловской и Пензенской областей, — рассказывает заместитель руководителя ОПО „Святой Георгий“ Алексей Тяпушкин, — остальные отправили на экспертизу в лабораторию Московского городского поискового центра. Четверо бойцов оказались из Алтайского края и Республики Алтай».
У всех четверых алтайских воинов найдены родственники. 17 сентября на воинском мемориале «Синявинские высоты» будут торжественно захоронены:
Алтайский край, Шипуновский район.
Красноармеец Тункшпаев (Тунгушпаев) Бейсенбай, 1922 г. р., уроженец с. Аул Бородулихинского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области, призван Шипуновским РВК
Красноармеец Федоренко Иван Самсонович, 1903 г. р., уроженец с. Бобровка, призван Шипуновским РВК
Республика Алтай, Усть-Коксинский район.
Сержант Герасимов Павел Иванович, 1913 г. р., уроженец с. Чендек, призван Усть-Коксинским РВК
Красноармеец Дегтярев Илья Максимович, 1904 г. р., уроженец д. Суходол Черновского района Молотовской области, призван Усть-Коксинским РВК из с. Мульта.
Пятым нашим земляком, которого перезахоронят в один день с поднятыми в районе бывшего Эстонского поселка № 1, станет рубцовчанин ст. сержант Бавыкин Антон Иосифович, 1915 г. р., уроженец д. Кизиха Рубцовского района, призванный Рубцовским военкоматом
29 июня 2020 г. этого воина вместе с неопознанным красноармейцем обнаружили в 1 км юго-западнее урочища Гайтолово того же Кировского района Ленинградской области бойцы другого отряда, входящего в состав ОПО «Святой Георгий», Михаил Писарев и Дмитрий Ромашко (ПО «Гражданская оборона»).
Погибшие находились в воронке от снаряда возле моста через речку Черная на глубине 70 см, — рассказывает Алексей Тяпушкин. — Вместе с останками были обнаружены 7,62- мм автомат ППШ-41, кожаный ремешок от снаряжения, контактная группа от замка зажигания автомобиля, два колпачка на баллонные ниппели и граненая бакелитовая капсула смертного медальона, с хорошо сохранившимся стандартным вкладышем, заполненным на имя Бавыкина Антона Иосифовича.
После сверки данных медальона и ОБД «Мемориал» стало понятно, что найденные автозапчасти тоже принадлежали владельцу медальона — на фронте Антон Иосифович был шофером.
А вообще, по словам единственной дочери солдата Людмилы Антоновны Предыбайло, проживающей в Рубцовске, он был мастеровым, уверенным в своих силах человеком, многое умел и любил жизнь.
Людмила Антоновна знает это по рассказам матери и других старших родственников, по фотографиям и письмам с фронта. Отец никогда не видел свою дочь, но успел на фронте получить из дома письмо с известием о ее рождении.
16 сентября 78-летняя дочь вылетит в Санкт-Петербург на первое и последнее свидание с отцом, чтобы вместе с поисковиками, нашедшими считавшегося без вести пропавшим с сентября 1942 года Антона Иосифовича, торжественно его похоронить. А также побывать на месте гибели, привезти и передать внукам и правнуку солдата его фронтовые реликвии и памятную медаль «За оборону Ленинграда».
Тамара Дмитриенко,
член рабочей группы Книги памяти Алтайского края
Фото из архивов ОПО «Святой Георгий», семьи Бавыкиных и открытых источников