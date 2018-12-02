В первое воскресенье декабря-2018 в Алтайском крае будет «уверенно морозно» и скользко.

Погода в Алтайском крае 2 декабря
- -13 …-18, по северу местами -18 … -23.
- По востоку снег, утром изморозь, на дорогах гололедица.
- Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.
Погода в Барнауле 2 декабря
- -14 … -16.
- В основном без осадков. Утром — изморозь. На дороге гололедица.
- Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Напомним, 1 декабря на автомобильных трассах в Алтайском крае наблюдались тяжелые погодные условия. Водители сообщают, что дороги обледенели. В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом.