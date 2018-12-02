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Жизнь
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В первое воскресенье декабря-2018 в Алтайском крае будет «уверенно морозно» и скользко.

2 декабря в Алтайском крае ожидается уверенный минус. По региону синоптики прогнозируют от -13 до -23. На дорогах гололед. Региональный Главк МЧС предупреждает о возможном увеличении риска ДТП, связанным с погодными условиями.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 2 декабря

  • -13 …-18, по северу местами -18 … -23.
  • По востоку снег, утром изморозь, на дорогах гололедица.
  • Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.

Погода в Барнауле 2 декабря

  • -14 … -16.
  • В основном без осадков. Утром — изморозь. На дороге гололедица.
  • Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Напомним, 1 декабря на автомобильных трассах в Алтайском крае наблюдались тяжелые погодные условия. Водители сообщают, что дороги обледенели. В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом.

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