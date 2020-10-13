Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Получивший несколько взяток глава отдела полиции сбежал от следствия

В Татарстане начальника казанского отдела полиции объявили в розыск по подозрению в нескольких преступлениях, сообщает РИА «Новости».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По подозрению в злоупотреблении полномочиями и взятках в розыск объявили начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова.

«Скрылся от следствия, с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 эпизодах совершения преступлений», — рассказали в региональном СК.

Полицейского подозревают в нескольких эпизодах получения взятки, превышении и злоупотреблениями должностными полномочиями, а также в незаконном ведении бизнеса.

Уголовное дело в отношении борца за общественную безопасность возбудили 9 октября.

Полицейские возле припаркованного авто.
Полицейские возле припаркованного авто.
кадр из видео.

Примечательно, что ранее по подозрению во взяточничестве арестовали замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова.

В республиканском МВД отметили, что в отношении сотрудника одного из казанских ОП проводят проверку. Однако имя и отдел не уточнили.

«Министром внутренних дел республики принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — отметили в МВД.

Кроме того, пообещали в ведомстве, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей провинившегося.

Ранее в Амурской области полицейский получил автомобиль от наркоторговца, чтобы прикрыть его от уголовного дела и посадить невиновного.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость