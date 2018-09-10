Портфели, наполненные заботой и важными знаниями, получили первоклассники региона

Урок электробезопасности провели для первоклассников барнаульской средней школы № 96 специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Домой малыши отправились с подарками — яркими чемоданчиками, в которых унесли важные и нужные знания о правилах обращения с электричеством.

В «Алтайэнерго» продолжается неделя электробезопасности. По традиции в самом начале учебного года энергетики инициируют большое количество специальных мероприятий и акций, цель которых — уберечь детей от несчастных случаев вблизи энергообъектов.

Тематические уроки электробезопасности в образовательных учреждениях региона — многолетняя практика энергетиков. Ежегодно, с 1 сентября сотрудники всех подразделений компании отправляются в школы и детские сады территории обслуживания. Они рассказывают ребятам о том, что такое электричество, и какие правила нужно соблюдать вблизи энергообъектов, чтобы не случилось беды. В этом году в дополнение к таким урокам первоклассники получают в подарок «энергочемоданчики». Это портфели, которые наполнены не только любовью и заботой о наших маленьких друзьях, но и пазлами, раскрасками, играми-бродилками, закладками и буклетами. Вся полиграфическая продукция содержит информацию о правильном обращении с электричеством.

На таком уроке ребята получают необходимые знания и учатся правильным действиям в опасных ситуациях. Например, любимый всеми детьми эпизод — отработка «шаркающего» шага или прыжков на двух ногах. Ведь именно так нужно удаляться от оборванного провода, лежащего на земле. Первоклассники 96-й барнаульской школы теперь об этом знают. А вы?