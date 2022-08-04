Повышение качества транспортного обслуживания и развитие отрасли обсудили в администрации города

В нем приняли участие его заместители Сергей Рябчун и Антон Шеломенцев, отвечающие за экономический блок и дорожное хозяйство, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин, руководители и сотрудники профильных комитетов, подведомственных организаций, представители перевозящих предприятий. Также в обсуждении приняли участие представители регионального отделения ОНФ, депутатского корпуса, Общественной палаты г. Барнаула.

В ходе совещания участники обсудили возможность создания муниципального пассажироперевозящего предприятия, а также рассмотрели источники финансирования для приобретения автобусов.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат представил общий анализ состояния отрасли, показатели по пассажиропотоку, озвучил меры господдержки для предприятий-перевозчиков, а также остановился на основных проблемах работы городского транспорта.

Рабочее совещание. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

По словам главы города, для поддержки перевозчиков и повышения привлекательности и доступности общественного транспорта городом принимается ряд мер. В том числе, поддержана инициатива партии «Единая Россия» по выравниванию тарифов на пригородных маршрутах за счет компенсации расходов перевозчикам и введение единого проездного для школьников и студентов на всех видах транспорта, работающих по регулируемым тарифам, а также организация выделенных полос, которые обеспечивают более комфортное передвижение и ряд других мероприятий, в том числе разработка новой схемы движения транспорта.

Одним из предложений по повышению качества транспортного обслуживания стало создание муниципального пассажироперевозящего предприятия и приобретение автобусов за счет средств города.

Вячеслав Франк отметил, что реализация такого проекта крайне важна для транспортного развития города, однако с учетом представленных расчетов, необходимо привлечение средств краевого и федерального бюджетов, в том числе за счет участия в профильных программах.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

Вячеслав Франк,

глава города:

— Создание муниципального предприятия, имеющего собственный подвижной состав, актуально для нас, но требуется детальная и всесторонняя проработка данного вопроса. Безусловно, это дорогостоящее мероприятие, поэтому необходимо консолидировать наши возможности, региональные и федеральные. Также важна поддержка наших общественников и депутатов. Без регионального софинансирования это будет сложно решить. При этом речи об отказе от услуг частных перевозчиков не идет.

Заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин обозначил возможные программы, участие в которых будет способствовать решению данного вопроса. Одним из таких является проект «Чистый воздух», в который в этом году вошел Алтайский край. Также он рассказал, что на обновление тяговых подстанций и приобретение Барнаулу подвижного состава электротранспорта из краевого бюджета выделены средства в размере 800 млн. рублей. И после проведения конкурсных процедур город получит новые трамваи.

Дмитрий Коровин. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

В поддержку развития муниципального транспортного предприятия также выступили общественники и депутаты.

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

— На мой взгляд, эту идею следует реализовывать, изыскивая средства из различных уровней бюджетов. Думаю, данный курс, направленный на создание муниципального предприятия, найдёт отклик и поддержку у всех депутатов Барнаульской Думы. При этом очень важно, что Министерство транспорта края готово поддерживать городские власти в создании муниципального предприятия и оказывать помощь в дальнейшей перспективе.

Сергей Струченко. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

По итогам совещания Вячеслав Франк дал поручение дополнительно проработать вопрос определения источников финансирования для реализации данного проекта, а также более детально изучить действующие программы, участие в которых позволит получить поддержку и софинансирование на приобретение новых автобусов.