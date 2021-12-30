«Пой, Алтай! Кабы не было зимы»: жители края исполнили песню из одноименного мультфильма

Встречайте премьеру третьего клипа проекта «Пой, Алтай» песню из мультфильма «Простоквашино. Кабы не было зимы» в исполнении жителей Алтайского края.

Участие в съемках зимнего клипа приняли жители села Троицкое, детские коллективы Камня-на-Оби, танцевальные коллективы села Ребриха, взрослые и детские коллективы города Барнаула. В ноябре исполнители записывали вокальные дорожки в районных домах культуры, далее высылали команде телеканала для сведения готовой песни. Ансамбль «Тройчане» из Троицкого района записали полное инструментальное наполнение аранжировки. Теплая декабрьская погода позволила отснять большую часть вокалистов в уличных, морозных декорациях, и найти пожалуй самую большую живую елку на площади села.

Режиссер проекта Елена Хорошавцева отмечает:

— Самую большую праздничную елку, которую мы встретили на съемках зимнего «Пой, Алтай» находится в селе Ребриха. По величине может посоревноваться с главной елкой города Барнаула. Там же в Ребрихе мы нашли уникальный ансамбль сопрано мужских голосов «Косари». Насладиться их вокалом так же можно посмотрев третий клип проекта.

Всего участие в клипе приняло 15 коллективов и сольных исполнителей из Алтайского края.

Предлагаем вам насладиться праздничной атмосферой клипа. Увидеть его можно в эфирах телеканала Катунь 24 и на платформе ОТР с 30 декабря, а также в социальных сетях и на сайте katun24.ru