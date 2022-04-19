Практика Фалуньгун помогает укрепить организм и снять стресс

В 90-х годах ХХ века в Китае большую популярность приобрел Фалуньгун (Фалунь Дафа) — система самосовершенствования человека, корнями уходящая в древность. Благодаря оздоровительному эффекту и глубокому нравственному содержанию к 1999 году по этой системе стали заниматься более 70 миллионов китайцев.

Сегодня Фалунь Дафа насчитывает миллионы последователей более чем в 100 странах мира и получает широкую поддержку правительств и организаций разных стран за особый вклад в улучшение физического и морального состояния общества.

В чём польза занятий Фалуньгун?

Улучшение состояния здоровья

Метод совершенствования Фалунь Дафа не предназначен для лечения болезней, главное в нём — это повышение нравственности и следование в жизни принципу «Истина-Доброта-Терпение». Но провёденные в разных странах научные исследования показали, что эта практика повышает иммунитет и поддерживает организм.

В современном мире существует множество факторов, которые так или иначе отрицательно сказываются на самочувствии и порой просто лишают нас сил (общественный транспорт, пробки на дорогах, стрессы на работе, неправильное питание и пр.). Благодаря систематическим занятиям Фалуньгун самочувствие улучшается, повышается тонус, и восстанавливаются жизненные силы.

По мнению Дениса Шибанкова, члена Президиума Союза смешанных боевых единоборств ММА России по Центральному Федеральному округу, президента Федерации ММА Ярославской области, система самосовершенствования Фалунь Дафа содержит глубокие принципы как для укрепления физического здоровья, так и для повышения духовности.

Денис Шибанков:

— Фалунь Дафа учит быть честными, добрыми, терпеливыми, учит ставить интересы других выше собственных, помогает избавиться от вредных привычек. Хочешь изменить мир к лучшему — измени в первую очередь себя.

Гармонизация отношений в семье , на работе , с людьми , которые нас окружают

Так как в основе практики лежит самосовершенствование ― улучшение собственного характера и повышение нравственных качеств, то со временем становится легче преодолевать конфликтные ситуации, которые выводят из равновесия. И это, несомненно, сказывается благотворно на отношениях с людьми.

Практика Фалуньгун Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Многодетная мама Юлия Карпова, кандидат философских наук и учитель английского языка, успевает и работать, и воспитывать детей, и заниматься самосовершенствованием по системе Фалунь Дафа. И это помогает ей не терять голову в круговороте событий и всегда оставаться в хорошей форме. Во взаимоотношениях с людьми ключевым для себя Юля считает слово «вдохновлять»: «А вдохновлять можно, только имея внутреннюю силу, накопленную годами совершенствования».

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Фалунь Дафа в Китае

Система Фалунь Дафа получила широкое признание во всём мире, и только в Китае, на родине этой практики, она преследуется властями. Фалуньгун стал необычайно популярным в Китае в 90-х годах прошлого века благодаря удивительному оздоровительному эффекту. К 1999 году число занимающихся превысило численность правящей в КНР компартии (КПК). Из-за опасения потерять идеологический контроль над людьми бывший генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в 1999 году начал незаконные репрессии последователей Фалуньгун, продолжающиеся и сегодня.

Однако правительства и рядовые люди многих стран в течение многих лет выступают против незаконного преследования Фалунь Дафа. В июле 2020 года 606 законодателей из 30 стран мира обратились к правительству Китая прекратить бессмысленные преследования этой мирной практики.

Сайт: faluninfo.ru