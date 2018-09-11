Правила обращения с электричеством теперь хранятся в сейфе.

Открытый сейф, стоящий на улице, чтобы каждый желающий мог воспользоваться его содержимым, — это не фантазия. Что находится в таком сейфе? Например, то, что поможет сохранить жизнь и здоровье детей. Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» приняли участие в необычной акции.

Правила обращения с электричеством положили в сейф не для того, чтобы надежно скрыть от всех. Наоборот — любой желающий теперь может ими воспользоваться. Акция «Сейф знаний» прошла в Барнауле в минувшие выходные. Организаторы мероприятия собрали самые настоящие, но отжившие свой срок сейфы, пригласили представителей различных организаций и учебных заведений города и вместе дали этим сейфам вторую жизнь. Участники акции оформили их по своему желанию и наполнили книгами.

Сейф «Алтайэнерго» получился самым ярким, и это правильно. Ведь его содержимое — книги, раскраски, буклеты и плакаты с правилами электробезопасности. В оформлении участвовали не только сотрудники филиала, но и члены их семей. Светлана Рускова пришла вместе с дочкой Марией — ученицей Новоалтайского художественного училища. Мария с энтузиазмом восприняла предложение оказать помощь энергетикам в таком полезном деле.

Алексей Копейкин,

директор парка Центрального района:

Мы рады, что «Алтайэнерго» с удовольствием приняли наше предложение оформить и наполнить один из сейфов. МРСК Сибири — наш давний и постоянный партнер, поэтому иметь на территории парка такой тематический уголок не только приятно. Это большая польза для наших маленьких гостей и их родителей.

Все посетители парка Центрального района, где установлены сейфы, теперь могут почитать на месте или взять домой полезную и нужную литературу. Научить ребенка грамотному обращению с электричеством дома и на улице необходимо. Такие знания помогут сохранить детям жизнь и здоровье, избежать несчастных случаев вблизи энергообъектов.

«Сейф знаний» завершил череду специальных мероприятий в рамках недели электробезопасности. С начала учебного года энергетики побывали у первоклассников с программой «Первый раз в энергокласс», провели праздник «Доброе электричество» для детей из малообеспеченных семей, приняли участие в торжественных линейках в День знаний. Каждое такое мероприятие имеет одну цель — уберечь детей от несчастных случаев с помощью профилактической информационной работы.