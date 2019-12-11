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Жизнь

Праздник к нам приходит. Как украшают Барнаул к Новому году

Подготовка к новому году идет в Барнауле полным ходом. С каждым днем на улицах краевой столицы появляется все больше украшений и элементов благоустройства, говорящих о скором приближении главного зимнего праздника.

Барнаул готовится к Новому году.
Барнаул готовится к Новому году.
Дмитрий Лямзин.

Особенно богата на праздничную иллюминацию и светящиеся фигуры центральная часть города.

Как сегодня выглядит Барнаул в преддверии праздника — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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