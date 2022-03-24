При поддержке барнаульских единороссов в краевой столице проводят конкурс рисунков «Zащитникам Отечества»

В Барнауле объявили конкурс детских рисунков «Zащитникам Отечества». Он посвящен мужеству и героизму российских солдат. Организаторы рассчитывают таким образом поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Инициатором конкурса стал городской комитет по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». На рассмотрение жюри принимаются рисунки, отвечающие патриотической тематике. Свои работы могут присылать дети в возрасте от 4 до 18 лет.

— Организуя конкурс, мы планируем привлечь к участию в нем как можно больше ребят: и дошкольников, и школьников, — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы, депутат «Единой России» Марина Понкрашева. — При этом поощряем совместную работу родителей с ребенком. Ведь крайне важно сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию. Сегодня, как никогда, дети должны понимать, что экстремизм и нацизм — это плохо. А героизм российских солдат, их мужество заслуживают уважения.

Для объективной оценки конкурсанты поделены на три возрастные категорий: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет (включительно). Рисунки могут быть выполнены на ватмане, картоне или холсте и исполнены в любой технике. Есть лишь ограничения по формату: не меньше А4 (210×290) и не более А3 (420×580).

На рассмотрение жюри нужно прислать только одну работу. Рисунки принимаются образовательной организацией и передаются в центр детского творчества № 2 (поселок Южный, ул. Чайковского, 31, тел.: 226−504) до 15 апреля.

Объявление результатов конкурса состоится 25 апреля. Победители будут награждены ценными призами и подарочными сертификатами от партии «Единой России». Для классных руководителей и воспитателей детских садов, которые привлекут наибольшее количество воспитанников в группе или учеников в классе к творческой патриотической работе, предусмотрены отдельные специальные призы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте barnaul.org