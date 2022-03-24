24 марта
﻿
Жизнь
126

При поддержке барнаульских единороссов в краевой столице проводят конкурс рисунков «Zащитникам Отечества»

В Барнауле объявили конкурс детских рисунков «Zащитникам Отечества». Он посвящен мужеству и героизму российских солдат. Организаторы рассчитывают таким образом поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Рисование.
Рисование.
СС0

Инициатором конкурса стал городской комитет по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». На рассмотрение жюри принимаются рисунки, отвечающие патриотической тематике. Свои работы могут присылать дети в возрасте от 4 до 18 лет.

— Организуя конкурс, мы планируем привлечь к участию в нем как можно больше ребят: и дошкольников, и школьников, — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы, депутат «Единой России» Марина Понкрашева. — При этом поощряем совместную работу родителей с ребенком. Ведь крайне важно сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию. Сегодня, как никогда, дети должны понимать, что экстремизм и нацизм — это плохо. А героизм российских солдат, их мужество заслуживают уважения.

Для объективной оценки конкурсанты поделены на три возрастные категорий: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет (включительно). Рисунки могут быть выполнены на ватмане, картоне или холсте и исполнены в любой технике. Есть лишь ограничения по формату: не меньше А4 (210×290) и не более А3 (420×580).

На рассмотрение жюри нужно прислать только одну работу. Рисунки принимаются образовательной организацией и передаются в центр детского творчества № 2 (поселок Южный, ул. Чайковского, 31, тел.: 226−504) до 15 апреля.

Объявление результатов конкурса состоится 25 апреля. Победители будут награждены ценными призами и подарочными сертификатами от партии «Единой России». Для классных руководителей и воспитателей детских садов, которые привлекут наибольшее количество воспитанников в группе или учеников в классе к творческой патриотической работе, предусмотрены отдельные специальные призы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте barnaul.org

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость