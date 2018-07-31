Пробеги на Алтае вместе с сильнейшими бегунами

О том, как прошли предыдущие праздники бега (10 сентября 2017 года и 12 мая 2017), можно почитать и посмотреть здесь.
19 августа организаторы готовят для участников праздника:
— Новую красивейшую трассу с потрясающими видами, реками и горами.
— Электронную систему хронометража.
— Старт из самого сердца Чемальского района — с центрального стадиона села Чемал.
— Развлекательную программу и выступление группы Live and Drive.
Кроме того, 18 августа, вечером, перед стартом всех участников забегов и их болельщиков ждет интересный спортивно-путешественнический лекторий.
Зарегистрироваться на участие и узнать подробности можно на сайте проекта: run.sad-pionov.ru, по телефонам: 8−963−578−11−78 и 8−913−216−92−98 или на странице в «Инстаграм»: @gornyzabeg
Дата старта: 19 августа 2018.
Место старта: центральный стадион села Чемал, Чемальский район.