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Пробеги на Алтае вместе с сильнейшими бегунами

19 августа в Чемальском районе Республики Алтай состоится третий праздник бега и полумарафон «Горный за бег».

О том, как прошли предыдущие праздники бега (10 сентября 2017 года и 12 мая 2017), можно почитать и посмотреть здесь.

Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».

19 августа организаторы готовят для участников праздника:

— Новую красивейшую трассу с потрясающими видами, реками и горами.

— Электронную систему хронометража.

— Старт из самого сердца Чемальского района — с центрального стадиона села Чемал.

— Развлекательную программу и выступление группы Live and Drive.

Кроме того, 18 августа, вечером, перед стартом всех участников забегов и их болельщиков ждет интересный спортивно-путешественнический лекторий.

Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором забега
Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором забега
Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором забега
Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором забега
Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором

Зарегистрироваться на участие и узнать подробности можно на сайте проекта: run.sad-pionov.ru, по телефонам: 8−963−578−11−78 и 8−913−216−92−98 или на странице в «Инстаграм»: @gornyzabeg

Дата старта: 19 августа 2018.

Место старта: центральный стадион села Чемал, Чемальский район.

Карта.
Карта.
Фото предоставлено организатором забега
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