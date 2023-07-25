Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.

Красочное мероприятие объединило более 200 детей и их родителей. «ДоброДвор» 22 и 23 июля стал площадкой для игр, веселья и знакомств, возрождая традиции коммуникации между поколениями вживую, во дворах домов, а не в виртуальном пространстве.
Участники помладше активно провели время в компании героев любимых мультфильмов, мальчишки устроили сражение на бластерах, а увлекающиеся современными трендами подростки научились профессионально сводить музыкальные треки и познали основы работы диджея. У пришедших во двор детей была возможность на несколько минут оказаться в космосе, открытом океане или узнать о природных объектах России благодаря шлемам виртуальной реальности. Это лишь малая часть большой двухчасовой программы первого дня. Благодаря квизам и обучающим игровым мероприятиям ребята поближе познакомились с миссией, ценностями и 12-ю направлениями работы Движения Первых, первичные отделения которых с сентября будут открыты во всех школах.
Второй день мероприятия был полностью посвящен Фестивалю дворовых игр: "съедобное-несъедобное", "резиночки", "красочки в коробочку", "глухой телефон", а также 3Д головоломки, настольные игры, большие шашки, аквагрим.
Дети вместе с родителями участвовали в активностях, а завершением дня стал мастер-класс по футбольному фристайлу и совместный танцевальный флешмоб от активистов Движения Первых.
Представители управляющей компании “Маяк” сообщают, что проведение подобных благотворительных мероприятий будет активно продолжаться и в новых жилых комплексах, особенно большие ожидания имеются в отношении ЖК Колумб, ведь благодаря 15 000 кв. м. внутренних дворов, потенциал для проведения еще более масштабных праздников сильно возрастает.