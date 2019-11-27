Проект оказания бесплатной юридической помощи работает в Барнауле

Судебное представительство
С 1 ноября 2019 года у жителей Алтайского края появилась уникальная возможность бесплатно воспользоваться услугами представительства в суде по гражданским и административным делам. Кроме того, центр «Юридическая клиника» оказывает бесплатную юридическую помощь по широкому кругу правовых проблем, с которыми сталкивается большинство граждан.
Правовое просвещение
Кроме консультирования по правовым вопросам в рамках проекта проводятся интерактивные занятия по повышению правовой грамотности. В рамках проекта «Живое право» студенты-юристы бесплатно проводят занятия по актуальным правовым вопросам. Полученные здесь знания и навыки обязательно пригодятся в реальной жизни.
Для волонтеров и студентов
Приглашаем студентов-юристов принять участие в проекте. Вы сможете развить навыки судебного представительства, правового просвещения и будете работать в компании единомышленников. Обращайтесь в центр «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС, чтобы узнать, как можно присоединиться к юридическому клиническому движению.
Записаться на консультацию, занятия, а также присоединиться к проекту можно по телефону 504−171 или электронной почте: yurklinika-asapa@mail.ru. С планом предстоящих занятий можно ознакомиться по телефону или на сайте.