Проект оказания бесплатной юридической помощи работает в Барнауле

Центр «Юридическая клиника» участвует во Всероссийском проекте «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России», который посвящен оказанию бесплатной юридической помощи, а также правовому просвещению населения. Проект осуществляется при поддержке Фонда демократии Организации Объединенных Наций и Центра развития юридических клиник .

Судебное представительство

С 1 ноября 2019 года у жителей Алтайского края появилась уникальная возможность бесплатно воспользоваться услугами представительства в суде по гражданским и административным делам. Кроме того, центр «Юридическая клиника» оказывает бесплатную юридическую помощь по широкому кругу правовых проблем, с которыми сталкивается большинство граждан.

Правовое просвещение

Кроме консультирования по правовым вопросам в рамках проекта проводятся интерактивные занятия по повышению правовой грамотности. В рамках проекта «Живое право» студенты-юристы бесплатно проводят занятия по актуальным правовым вопросам. Полученные здесь знания и навыки обязательно пригодятся в реальной жизни.

Для волонтеров и студентов

Приглашаем студентов-юристов принять участие в проекте. Вы сможете развить навыки судебного представительства, правового просвещения и будете работать в компании единомышленников. Обращайтесь в центр «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС, чтобы узнать, как можно присоединиться к юридическому клиническому движению.

Записаться на консультацию, занятия, а также присоединиться к проекту можно по телефону 504−171 или электронной почте: yurklinika-asapa@mail.ru. С планом предстоящих занятий можно ознакомиться по телефону или на сайте.