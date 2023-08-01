Проект «Трудовые отряды СУЭК» стартовал в алтайском наукограде Бийск

26 июля в городе Бийске Алтайского края на площадке Дома детского творчества состоялось торжественное открытие трудовой смены для школьников старших классов в рамках проекта «Трудовые отряды СУЭК».

Трудовые отряды СУЭК (ТОС) — масштабный проект по занятости подростков на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании. Начиная с 2005 года его участниками стали более 20 тысяч школьников в возрасте 14–17 лет от Мурманска до Владивостока. И с каждым годом это количество растет.

В 2023 году к большой семье трудотрядовцев присоединился и Бийск, второй по величине город Алтайского края. В состав первого отряда вошли 23 человека. В их числе дети сотрудников трех бийских предприятий СГК (входит в группу компаний СУЭК), а также учащиеся образовательных учреждений, решившие посвятить один их месяцев своих школьных каникул труду на благо родного города. На протяжении четырех недель бойцы ТОС будут заниматься благоустройством и озеленением территории города, школ, детских садов, оказывать помощь пожилым людям в решении бытовых вопросов.

В Бийске стартовал проект «Трудовые отряды СУЭК». Фото предоставлено «Сибирской угольной энергетической компанией».

На торжественном открытие смены Трудовых отрядов СУЭК заместитель начальника управления по развитию СГК по Алтайскому краю Александр Каньшин в напутствии к бойцам трудотряда сделал акцент на том, что в Компании в почете трудовые династии и особое внимание уделяется подготовке будущих кадров, поэтому уже сейчас энергетики Бийска будут наблюдать за самыми активными участниками проекта и в дальнейшем рассчитывают увидеть их в качестве сотрудников СУЭК и СГК.

Начальник управления образования города Бийска Антонина Мелихова отметила, что проект актуален как для ребят, так и для их родителей, поскольку дает возможность подросткам с позитивным настроем и интересом начать свою трудовую деятельность.

В Бийске стартовал проект «Трудовые отряды СУЭК». Фото предоставлено «Сибирской угольной энергетической компанией».

Организационную часть летнего труда бийских подростков обеспечило управление образования администрации города Бийска, а финансирование проекта — Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Помимо трудовой занятости проект предусматривает интеграцию школьников в различные городские мероприятия, а также участие в экскурсиях по историческим достопримечательностям Бийска и экологических практикумах на базе Детского эколого-туристического центра.

В Бийске стартовал проект «Трудовые отряды СУЭК». Фото предоставлено «Сибирской угольной энергетической компанией».

Основа социальной политики СУЭК — неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность — совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц – жителей, работников нашей Компании, региональных и муниципальных властей, — отметил заместитель генерального директора АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев.

Отметим, что участие СУЭК и СГК в организации трудовой занятости бийских подростков получило одобрение и активную поддержку Министерства образования и науки Алтайского края. В будущем компании планируют задействовать в проекте ТОС новые территории своего присутствия в регионе.