Проведи Хэллоуин вместе с ARENA

28 октября (воскресенье) ТРЦ «Арена» приглашает всех в галерею ужасов. Удивительные кошмары прямо в центральном атриуме! Не ожидали?

С 15.00 до 17.00 вы сможете сделать крутые фотографии и стать частью праздника Halloween!

Только 1 день в году, встречаем самый страшный праздник вместе с ТРЦ «Арена»!

Бешеные эмоции, множество подарков от спонсоров и самые ужасающие фотографии. Для всех желающих будет работать бесплатный аквагрим и фотограф. Все гости торгового центра могут поучаствовать в конкурсе на самый страшный костюм и выиграть призы.

Скелеты и монстры уже выбрались из шкафов и направляются в ТРЦ «Арена»!

Также 27 октября (суббота) в 18.00 кинопаркинг ARENA завершает сезон. На большом экране ТРЦ «Арена» состоится показ тематических фильмов.

Барнаульцы с помощью голосования выбрали два фильма, которые покажут на большом экране торгово-развлекательного центра.

«Тайна Коко» ( Мультфильм , фэнтези , семейный). Источник: предоставлено рекламодателем

18.00 — «Тайна Коко» ( Мультфильм , фэнтези , семейный) Анимационная лента «Тайна Коко», завоевавшая премию «Оскар» в номинации «Лучший мультфильм». Картина студии Pixar рассказывает о приключениях мексиканского мальчика, который втайне мечтает стать музыкантом и однажды волшебным образом оказывается в Мире Мертвых.

«Оно» ( ужасы , триллер). Источник: предоставлено рекламодателем

20.00 — «Оно» ( ужасы , триллер) Американский фильм ужасов, вышедший на экраны в 2017 году. Фильм основан на первой части одноимённого романа известного американского писателя Стивена Кинга, рассказывающей о семерых детях, которых терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из их страхов, ненависти и разочарования.

На прошлых выходных все гости уже оценили новинку кинопаркинга, ведь теперь нужно только настроить радиоволну в своем автомобиле и наслаждаться отличным звуком!

Осень — не повод сидеть дома!