Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 8°C
217

Пройди увлекательный квест по торгово-развлекательному центру

14 октября в 14.00 ТРЦ «Арена» приглашает всех желающих принять участие в первом квесте по торгово-развлекательному центру!

Секрет. Тайна.
Секрет. Тайна.
СС0

В настоящее время квесты в реальности — одно из самых популярных развлечений. Игроки квеста могут не только повысить уровень своего логического мышления, но и развить воображение, улучшить настроение и весело провести время с семьей или друзьями!

Стань участником первого ARENA-КВЕСТа! Выполняй задания и разгадывай загадки, узнай все тайны торгово-развлекательного центра, посети самые популярные отделы ТРЦ и одержи заслуженную победу!

Для того чтобы стать участником квеста регистрируй свою команду в группе ВКонтакте или приходи в центральный атриум ТРЦ «Арена» в день мероприятия!

До встречи, призы уже ждут своих победителей!

ARENA-КВЕСТ
ARENA-КВЕСТ
Источник: архив ТРЦ «Арена»
  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка