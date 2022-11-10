Путевка в Новый год: лесная сказка с русским размахом.

Менее получаса по скоростной трассе — и вы уже попадаете в чарующую атмосферу зимней сказки с пушистыми соснами, ледяной горкой и обворожительными белочками.
К счастью, вам не нужно думать, как украсить место праздника, стоять сначала в очереди в магазинах, а затем за шинковкой салатов в канун праздника — мы уже все продумали и сделаем за вас. Вам остается только забронировать билеты, подготовить наряд и наслаждаться долгожданным отдыхом.
Новогодняя ночь продумана до мелочей: фуршет и праздничный ужин, артисты и музыканты, фотозоны и профессиональный фотограф, фейерверк, сюрпризы и подарки. Мы позаботились и о том, чтобы взрослые смогли качественнее насладиться торжеством, поэтому в нашей детской комнате будут работать аниматоры.
Программа новогодней вечеринки 31 декабря — 1 января:
- 21.30 — сбор гостей, фотозона с символами 2023 года, легкий фуршет, мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка.
- 22.00−00.00 — развлекательная программа «Русская сказка»: дивные ведущие и творческие номера, фееричные конкурсы и интерактивы, призы и подарки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- 00.00 — праздничный фейерверк,
- 00.10−04.00 — музыкальные номера, танцевальная вечеринка.
Стоимость билета:
- взрослые — 7500 руб.;
- дети до 16 лет — 6500 руб.
Что входит в стоимость:
- развлекательная программа «Русская сказка»;
- праздничный банкет;
- подарки и сюрпризы;
- детская зона, программа анимации, детский новогодний подарок;
- профессиональный фотоотчет.
Бонус для тех, кто заранее планирует зимние каникулы: при бронировании до 20 ноября вы получаете скидку 10%*!
*Условия оплаты: внести предоплату в размере 50% от стоимости бронирования путевки до 20 ноября 2022 г., остаток по бронированию должен быть оплачен за 10 дней до заезда.
Чтобы не ехать в ночи домой, расслабиться в приятной обстановке после праздника, вы можете также забронировать уютные номера различной категории от 1000 рублей.
Для тех, кому мало пары дней отдыха и хочется устроить себе максимальный детокс от городского ритма, открыто бронирование на рождественские выходные с 30 декабря по 08 января.
На протяжении всех новогодних каникул для вас и ваших детей: театрализованные развлекательные и игровые программы, дискотеки, мастер-классы, веселые аниматоры, новогодние сюрпризы, фотозоны для незабываемых снимков и удивительная сказочная природа санатория. А любители активного отдыха смогут покататься на лыжах, коньках и снежной горке.
Подробная информация на сайте санатория sb22.ru
Чтобы забронировать билеты на новогоднюю ночь и путевки звоните по тел. +7 (3852) 500−555.
Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
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