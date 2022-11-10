Всего полтора месяца осталось до самого долгожданного праздника и детей, и взрослых. Главный вопрос — где провести самую волшебную ночь? Если городская суета вам изрядно поднадоела, хочется погрузиться в зимнюю сказку, но, не проводя при этом в пробках на Чуйском тракте часы — есть отличное решение: новогодние каникулы в санатории « Сосновый бор ». А тот, кто позаботится об этом заранее, ещё и сэкономит семейный бюджет.

Путевка в Новый год: лесная сказка с русским размахом.

Менее получаса по скоростной трассе — и вы уже попадаете в чарующую атмосферу зимней сказки с пушистыми соснами, ледяной горкой и обворожительными белочками.

К счастью, вам не нужно думать, как украсить место праздника, стоять сначала в очереди в магазинах, а затем за шинковкой салатов в канун праздника — мы уже все продумали и сделаем за вас. Вам остается только забронировать билеты, подготовить наряд и наслаждаться долгожданным отдыхом.

Новогодняя ночь продумана до мелочей: фуршет и праздничный ужин, артисты и музыканты, фотозоны и профессиональный фотограф, фейерверк, сюрпризы и подарки. Мы позаботились и о том, чтобы взрослые смогли качественнее насладиться торжеством, поэтому в нашей детской комнате будут работать аниматоры.

Программа новогодней вечеринки 31 декабря — 1 января: 21.30 — сбор гостей , фотозона с символами 2023 года , легкий фуршет , мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка.

— сбор гостей фотозона с символами 2023 года легкий фуршет мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка. 22.00−00.00 — развлекательная программа «Русская сказка»: дивные ведущие и творческие номера , фееричные конкурсы и интерактивы , призы и подарки , поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

— развлекательная программа «Русская сказка»: дивные ведущие и творческие номера фееричные конкурсы и интерактивы призы и подарки поздравление Деда Мороза и Снегурочки; 00.00 — праздничный фейерверк,

— праздничный фейерверк, 00.10−04.00 — музыкальные номера , танцевальная вечеринка.

Стоимость билета:

взрослые — 7500 руб.;

дети до 16 лет — 6500 руб.

Что входит в стоимость:

развлекательная программа «Русская сказка»;

праздничный банкет;

подарки и сюрпризы;

детская зона , программа анимации , детский новогодний подарок;

программа анимации детский новогодний подарок; профессиональный фотоотчет.

Бонус для тех, кто заранее планирует зимние каникулы: при бронировании до 20 ноября вы получаете скидку 10%*!

*Условия оплаты: внести предоплату в размере 50% от стоимости бронирования путевки до 20 ноября 2022 г., остаток по бронированию должен быть оплачен за 10 дней до заезда.

Чтобы не ехать в ночи домой, расслабиться в приятной обстановке после праздника, вы можете также забронировать уютные номера различной категории от 1000 рублей.

Для тех, кому мало пары дней отдыха и хочется устроить себе максимальный детокс от городского ритма, открыто бронирование на рождественские выходные с 30 декабря по 08 января.

На протяжении всех новогодних каникул для вас и ваших детей: театрализованные развлекательные и игровые программы, дискотеки, мастер-классы, веселые аниматоры, новогодние сюрпризы, фотозоны для незабываемых снимков и удивительная сказочная природа санатория. А любители активного отдыха смогут покататься на лыжах, коньках и снежной горке.

Подробная информация на сайте санатория sb22.ru

Чтобы забронировать билеты на новогоднюю ночь и путевки звоните по тел. +7 (3852) 500−555.

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Сайт: sb22.ru

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