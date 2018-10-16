Работник Алтай-Кокса обновил спортивную площадку в заринском детском доме

На средства гранта восстановили борта хоккейной коробки, отремонтировали уличные тренажеры и приобрели сетки для волейбола и баскетбола. Дмитрию в работе помогали воспитанники детского дома и группа волонтеров.
Дмитрий Зонов,
сотрудник Алтай-Кокса:
Меня приятно удивило, что ребята в детском доме такие отзывчивые и дружные — как одна большая семья. Вот у кого можно поучиться командной работе! Мальчишки и девчонки с большим энтузиазмом взялись за ремонт своей площадки. Уверен, что этот опыт поможет им во взрослой жизни.
В день открытия обновленной хоккейной коробки для ребят устроили спортивный праздник. Вместе с аниматорами они поучаствовали в квесте и получили призы и подарки.
Грантовую программу «Стальное дерево» реализует социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.
Фоторепортаж о проекте смотрите по ссылке.
Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе уже обустроили детские и спортивные площадки, отремонтировали актовый зал в общежитии для пожилых людей.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com