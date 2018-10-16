Работник Алтай-Кокса обновил спортивную площадку в заринском детском доме

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дмитрий Зонов отреставрировал в заринском детском доме спортивную площадку с уличными тренажерами. В рамках грантовой программы «Стальное дерево» ему помог социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

На средства гранта восстановили борта хоккейной коробки, отремонтировали уличные тренажеры и приобрели сетки для волейбола и баскетбола. Дмитрию в работе помогали воспитанники детского дома и группа волонтеров.

Дмитрий Зонов,

сотрудник Алтай-Кокса:

Меня приятно удивило, что ребята в детском доме такие отзывчивые и дружные — как одна большая семья. Вот у кого можно поучиться командной работе! Мальчишки и девчонки с большим энтузиазмом взялись за ремонт своей площадки. Уверен, что этот опыт поможет им во взрослой жизни.

В день открытия обновленной хоккейной коробки для ребят устроили спортивный праздник. Вместе с аниматорами они поучаствовали в квесте и получили призы и подарки.

Грантовую программу «Стальное дерево» реализует социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

Фоторепортаж о проекте смотрите по ссылке.

Подарок детскому дому. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе уже обустроили детские и спортивные площадки, отремонтировали актовый зал в общежитии для пожилых людей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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