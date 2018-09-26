Работник Алтай-Кокса открыл в заринском детском саду новую игровую площадку

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Роман Неклюдов организовал обустройство новой площадки на территории заринского детского сада «Кораблик» при финансовой поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие».

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

На средства грантовой программы Роман заказал пять видов игрового оборудования: качалку на пружине, горку с лестницами и турниками, домик со счетами и паровозик. Самый заметный игровой элемент — пост ДПС для изучения правил дорожного движения. Работники детского сада и родители помогали расчистить территорию, демонтировать старые бетонные конструкции. Администрация города обеспечивала техникой.

Роман Неклюдов,

сотрудник Алтай-Кокса:

Мой проект по оборудованию современной игровой зоны называется «Подари улыбку детям». Рад, что удалось воплотить идею в жизнь. На новой площадке есть возможность играть, заниматься спортом, проводить познавательные занятия.

В день открытия малыши вслед за любимыми героями отправились в путешествие по новой площадке и получили подарки за участие в конкурсах.

Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке

Новая игровая площадка в детском саду. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Новая игровая площадка в детском саду. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Новая игровая площадка в детском саду. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокс.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com