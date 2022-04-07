Развитие образования, защита персональных данных и исторической памяти: экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов

Очередное заседание экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности состоялось во вторник. Он одобрил блок инициатив, в том числе расширяющих социальные гарантии ряда категорий граждан.

Образование

В первую очередь была одобрена инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас группы продленного дня есть только в каждой пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в таких группах.

«Единая Россия» предлагает изъять из закона об образовании формулировку «образовательная услуга», что закрепит престижность профессии учителя.

«Учительство — это труд, который нужно уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет педагог. Поэтому неправильно рассматривать школу с точки зрения коммерческих терминов», — подчеркнула председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Уверена, что с не меньшим воодушевлением учителя встретят известие о поддержке законопроекта, снимающего с них излишнюю бюрократическую нагрузку. Будет запрещено возлагать на учителей работу по подготовке документов за пределами перечня, утвержденного министерством просвещения. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде. Реализация этой инициативы назрела очень давно. Бумажная работа отнимает у педагогов слишком много времени, которое они могли бы потратить на учеников, на подготовку к занятиям, на саморазвитие. Партия будет исправлять этот перекос», — отметила координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Поддержку получила инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы тринадцати социально незащищенным категориям граждан, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и другим. «Единая Россия» также предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и дополнительным программам.

Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Защита персональных данных

Одобрение членов экспертного совета получила инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. Она усилит уровень их защищенности и право на неприкосновенность частной жизни, а также снизит возможности для правонарушений в этой сфере, сообщил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

Операторы обработки персональных данных должны будут в течение 24 часов информировать уполномоченные органы власти о произошедших инцидентах с принадлежащими им базами данных. Кроме того, операторов обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами будет запрещен.

Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой российское законодательство о персональных данных будет распространяться экстерриториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза — и у российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных данных граждан РФ в других странах.

Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Историческая память

Также «Единая Россия» разработала дополнительные меры по защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных при проведении строительных или дорожных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить на три месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они были найдены.

Вторая — вводит обязанность информировать органы власти о таких находках для проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также предусматривается административная ответственность за нарушение таких требований — для юридических лиц первоначально от 20 до 40 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 40 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны.

Поддержка детей-сирот

Члены экспертного совета одобрили еще один социально значимый законопроект — об упрощении регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения собственного жилья.