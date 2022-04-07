7 апреля
﻿
Жизнь

Развитие образования, защита персональных данных и исторической памяти: экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов

Очередное заседание экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности состоялось во вторник. Он одобрил блок инициатив, в том числе расширяющих социальные гарантии ряда категорий граждан.

Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов.
Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов.
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Образование

В первую очередь была одобрена инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас группы продленного дня есть только в каждой пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в таких группах.

«Единая Россия» предлагает изъять из закона об образовании формулировку «образовательная услуга», что закрепит престижность профессии учителя.

«Учительство — это труд, который нужно уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет педагог. Поэтому неправильно рассматривать школу с точки зрения коммерческих терминов», — подчеркнула председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Уверена, что с не меньшим воодушевлением учителя встретят известие о поддержке законопроекта, снимающего с них излишнюю бюрократическую нагрузку. Будет запрещено возлагать на учителей работу по подготовке документов за пределами перечня, утвержденного министерством просвещения. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде. Реализация этой инициативы назрела очень давно. Бумажная работа отнимает у педагогов слишком много времени, которое они могли бы потратить на учеников, на подготовку к занятиям, на саморазвитие. Партия будет исправлять этот перекос», — отметила координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Поддержку получила инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы тринадцати социально незащищенным категориям граждан, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и другим. «Единая Россия» также предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и дополнительным программам.

Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Защита персональных данных

Одобрение членов экспертного совета получила инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. Она усилит уровень их защищенности и право на неприкосновенность частной жизни, а также снизит возможности для правонарушений в этой сфере, сообщил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

Операторы обработки персональных данных должны будут в течение 24 часов информировать уполномоченные органы власти о произошедших инцидентах с принадлежащими им базами данных. Кроме того, операторов обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами будет запрещен.

Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой российское законодательство о персональных данных будет распространяться экстерриториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза — и у российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных данных граждан РФ в других странах.

Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Историческая память

Также «Единая Россия» разработала дополнительные меры по защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных при проведении строительных или дорожных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить на три месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они были найдены.

Вторая — вводит обязанность информировать органы власти о таких находках для проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также предусматривается административная ответственность за нарушение таких требований — для юридических лиц первоначально от 20 до 40 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 40 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны.

Поддержка детей-сирот

Члены экспертного совета одобрили еще один социально значимый законопроект — об упрощении регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения собственного жилья.

«Мы предлагаем признавать местом жительства сирот последнее муниципальное образование, в котором они были зарегистрированы до достижения 18 лет. Предлагается упростить систему регистрации: сиротам достаточно написать заявление и предоставить документ удостоверяющий личность. Службы сами путем электронного документооборота обменяются данными, и заявитель в течение от 3 до 8 дней получит регистрацию», — сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость