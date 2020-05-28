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Ремонт алтайских дорог по нацпроекту идет с опрежением графика

Ремонт транспортных магистралей в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет с опережением графика, заявил глава регионального минтранса Александр Дементьев.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Дмитрий Лямзин.

Об этом краевой министр рассказал в ходе онлайн-конференции, прошедшей 27 мая. «Хорошая погода и своевременная подготовка позволили выйти на объекты, работы по которым предусмотрены нацпроектом, раньше практически на месяц», — отметил глава регионального ведомства.

По его словам, благодаря этому, дорожники опережают график на 15 — 18%.

Также Александр Дементьев подчеркнул, что нацпроект играет огромную роль в развитии дорожной отрасли Алтая. В рамках реализации национального проекта было заключено соглашение между правительством Алтайского края, минтрансом России и Росавтодором.

Что касается основных показателей, которые должны быть достигнуты по итогам реализации проекта, то по итогу доля протяженности дорожной сети Барнаульской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному состоянию должна увеличиться до 70,7%.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Дмитрий Лямзин.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Анна Зайкова.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Дмитрий Лямзин.

В Бийске протяженность дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, планируется довести до 60,8%.

Что касается дорог регионального значения, то их долю, соответствующую нормативным требованиям, необходимо довести до 40% от общей протяженности.

Кроме того, благодаря реализации нацпроекта планируется снизить количество мест концентрации ДТП. В 2020 году должно произойти снижение до 83%.

Также реализация национального проекта позволит увеличить количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и обеспечить рост числа размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.

По словам Александра Дементьева, контракты для достижения показателя по увеличению доли нормативного состояния дорог заключены в объеме 100%. На 30% объектов работы уже ведутся.

Всего в рамках нацпроекта работы по ремонту, строительству и реконструкции автодорог запланированы на 127 объектах, среди которых 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 — в Бийске и 9 — в Новоалтайске.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле.
Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Кроме того, дорожные работы будут проводиться по всем основным краевым направлениям. В приоритете властей и дорожников такие трассы, как Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Алтай — Кузбасс, Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Дороги, на которых ведутся работы, отбираются для попадания в нацпроект, исходя из интенсивности движения, расположения социально значимых объектов и мнения граждан.

В краевом Минтрансе подчеркивают, что в текущем строительном сезоне, по сравнению с предыдущим, намечено больше капиталоемких мероприятий.

Александр Дементьев,
глава регионального Минтранса:

С 2019 года дорожные работы на территории Алтайского края проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», действие которого распространилось на Барнаульскую агломерацию, в которую вошел Новоалтайск, на все региональные дороги, а также на Бийскую агломерацию, включая улицы в самом наукограде. Все работы, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую очередь, направлены на снижение количества ДТП и смертности на автодорогах.

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