Ремонтная программа 2018 года на Барнаульской ТЭЦ-3 СГК выполнена

Ремонтная программа 2018 года на Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании выполнена в полном объеме. Специалисты станции и подрядных организаций отремонтировали 7 единиц основного тепломеханического оборудования.

Работы на станции начались в мае и продлились почти шесть месяцев.

Первыми в ремонт был выведен котлоагрегат № 3. Работы на нем начались 4 мая и завершились 1 июня. С середины мая по середину октября энергетики поэтапно вели ремонты на котлоагрегатах № 4, 5, 1 и 2. На котлах было заменено 91,3 тонн поверхностей нагрева. Эти элементы являются главными в котельном агрегате, и их исправность в первую очередь определяет экономичность и надежность оборудования.

С июня по середину сентября капитальный ремонт был проведен на турбоагрегате № 3. Помимо этого, специалисты провели ремонт трансформаторов, выключателей и прочего вспомогательного оборудования. За 9 месяцев энергетики направили на ремонты оборудования ТЭЦ более 280 млн рублей.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК: