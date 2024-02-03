3 февраля
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Жизнь

«Ресторанный бандит» в течение многих лет заказывал еду и не платил за нее

В Нидерландах прошел инцидент, который помог разоблачить «ресторанного бандита».

Еда, кафе, ресторан.
Еда, кафе, ресторан.

Мужчина пообедал и неожиданно начал трясти руками и заявил, что, кажется, это инсульт. Персонал сразу же вызвал медиков и сказал, что платить по счету не нужно — по крайней мере, прямо сейчас.

Однако медики осмотрели 58-летнего мужчину и заявили, что он симулянт и посоветовали вызвать полицию.

Оказалось, что это обычная схема мужчины. Обычно он притворялся больным и не платил по счету. Как минимум, он делал так 127 раз.

Ранее сообщалось, что в Барнауле учительница проигнорировала травлю ученика.

Над подростком издевались одноклассники.

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