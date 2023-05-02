Самые лучшие заведения в сфере питания: модные кафе и рестораны, стильные бары и летние веранды из более чем 100 городов страны от Калининграда до Владивостока представлены на почти 600 страницах компактного красочного издания. Ресторанный гид «Свое в городе» — масштабный каталог предприятий общественного питания, работающих с локальными и фермерскими продуктами. Предприятия, вошедшие в ресторанный гид, стали частью единой кулинарной экосистемы от Россельхозбанка. Объединяет их непревзойденное качество и гастрономическое гостеприимство.

В числе заведений Алтая в новом проекте банка участвовали кафе «Укроп и гренка» из с. Алтайское, дом-ресторан «Ясная поляна», рестораны «Ползунов», «SRеDа», ресторация сибирской кухни «Горная аптека» из Барнаула и кафе «Фортуна» из Горно-Алтайска. Все команды заведений прошли бесплатное онлайн обучение у партнеров проекта — NovikovSchool.

Участник от Алтайского края шеф-повар кафе «Укроп и гренка» из Алтайского района Константин Михеев стал победителем в ресторанном конкурсе приготовив тартар из молодой телятины с запеченным картофелем и сырным кремом. Блюдо сопровождал соус на основе лопуха и еловых веток. Именно он, по мнению жюри, стал «изюминкой» повара. Победитель отметил, что все составляющие тартара вырастили в Алтайском районе.

Ресторанный гид РСХБ «Свое в городе» нашел своих участников с Алтая. Фото предоставлено Россельхозбанком.

«Ресторанный гид по России Своё в городе» — очень хорошее издание. Особенно радует, что о нашем маленьком кафе в с. Алтайское узнала вся страна. Благодаря проекту Россельхозбанка мы смогли показать на всю Россию уникальность нашей природы и наших блюд. Очень приятно, что коллеги это оценили по достоинству. Нам на самом деле есть что показать, а вам попробовать Алтай на вкус. Замечательный проект Россельхозбанка окрылил нас на новые свершения, и NovikovSchool — очень крутая школа. Для меня было важно поучиться, пообщаться с народом, все прошло очень здорово. Сейчас готовимся к своему гастрофестивалю «Ах! Фест!» и постараемся гостям фестиваля показать много нового, чему научились благодаря проекту Россельхозбанка, — прокомментировал Константин Михеев.

Ресторанный гид ориентирован на внутренних и иностранных туристов, путешествующих по России и желающих посетить рестораны, в которых можно отведать блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов местных фермеров. Кроме печатного издания гида, имеется онлайн-формат, в котором собраны рестораны-участники, он доступен по ссылке svoe-zagorodom.ru/incity/. Теперь, собираясь в путешествие по России, не забудьте запланировать посещение ресторанов из нашего гида. Уверен, вы не разочаруетесь. Всем ресторанам, принявшим участие в проекте печатную версию гида мы подарили, — отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк».

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