Робот должен служить человеку. Как устроен новый офис Альфа-Банка и зачем ему «кракены»

Новая жизнь у шестиэтажного здания на проспекте Ленина, 106 в Барнауле началась 7,5 лет назад, когда здесь после большого ремонта поселился Альфа-Банк. На днях банк вписал в его историю еще одну страницу: открыл здесь необычный офис в формате Phygital. Наш корреспондент побывал на его открытии и выяснил, как банк обходится без компьютеров, очередей и бумаг и как совместить личный контакт с роботами.

Пространство

Здесь, в большом зале нового офиса, нет привычной фронт-линии классических банков. По сути это open space: открытое пространство со свободной планировкой.

Но эта открытость не значит, что наши финансовые вопросы станут доступны для всех посетителей.

«Столы легко передвигаются по мере необходимости. А в ходе обслуживания мы предполагаем музыку, заглушающую разговоры соседей», — рассказывает Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае.

К тому же для переговоров есть три закрытые комнаты. И конфиденциальный банкомат — для тех, кто хочет совершить операции «без лишних глаз».

«Это не просто банковский офис — это еще и площадка для встреч, куда любой предприниматель может забежать и провести переговоры с партнерами за чашечкой кофе — надо лишь немного заранее договориться о визите», — продолжает Ирина Бубенко.

«И это настоящая территория свободы», — добавляет Федор Синельников, директор по среднему бизнесу.

Новый офис Альфа-Банка на Ленина , 106 в Барнауле. Фото: Альфа-Банк

Технологии

Формат phygital (от английских слов physical и digital) разработали в Альфа-Банке, потому что исследование показало: кроме современных технологий людям по-прежнему нужно живое общение, беседа глаза в глаза. И уж тем более — когда речь идет о личных финансах.

«Период пандемии, когда люди были вынуждены получать большинство услуг онлайн, потребность в живом доверительном контакте только подтвердил», — продолжает Ирина Бубенко.

В новом офисе «цифра» не бросается в глаза, и это тоже принцип: технологии не должны вызывать напряжение — это почти как у фантастов: «Робот должен служить человеку».

Поэтому технологии здесь ненавязчиво встроены во все процессы. К примеру, на входе посетителя встречает устройство, распознающее клиентов по лицу — Face ID.

Если в банке уже есть ваши биометрические данные, оно узнает вас, поприветствует по имени и отправит push-уведомление в приложение на телефон — вместо бумажного талона, который вы получаете в других банках. Тем, кто еще не стал клиентом, присвоят кодовое имя.

Главное же в этой системе — она сразу распределит клиентов по специалистам.

И уже не вы ищите номер своего «окошка». Имя и фото вашего менеджера вы увидите в телефоне и на большом табло в центре зала.

А консультант узнает вас сам. Подойдет и улыбнется. В руках у него будет легкий ноутбук — вместо компьютеров с их мониторами, создающими барьеры в общении. Чем меньше барьеров — тем выше скорость сервиса и больше взаимопонимания.

«Нет нужды переспрашивать, поворачивать монитор, не нужно тянуться, чтобы разглядеть важную информацию на экране — все это вы разглядите и обсудите вместе с нашим специалистом. Причем искусственный интеллект изучит информацию о клиенте и предложит ему именно, что ему нужно», — говорит Ирина Бубенко.

Новый офис Альфа-Банка на Ленина , 106 в Барнауле. Фото: Альфа-Банк

Комфорт

Новый офис спланирован и организован так, чтобы ожидание клиентов сводилось к минимуму.

«Офис на проспекте Ленина, 106 предназначен для всех корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса и премиального обслуживания физических лиц. К нам приходят люди, у которых время расписано по графику, поэтому мы предполагаем предварительную запись», — говорит Ирина Бубенко.

«А если все-таки будет наплыв клиентов»? — поинтересовался корреспондент altapress.ru.

«Это будет комфортное и недолгое ожидание. Можно успеть зарядить телефон, почитать книгу из нашей библиотеки или изучить ленту новостей Альфа-Банка, которая придет вместе с цифровым талоном», — отвечает Анастасия Филатова, универсальный руководитель дополнительного офиса Альфа-Банка «Барнаул Престиж».

В офисе продумана даже конструкция столов. Вот небольшие круглые столики с удобными креслами — это как раз их можно легко перемещать по залу в поисках оптимального места.

А вот столы-«кракены» с ножками-«щупальцами», благодаря которым стол можно легко трансформировать. За такими столами можно общаться и сидя (на высоком кресле), и стоя — как за стойкой бара.

Ровный мягкий свет от больших светильников под потолком, кофе-машина с напитком из свежемолотых зерен — в общем, отсюда не хочется уходить.

Будущее

Офис в формате Phygital, открытый на пр. Ленина, 106 — второй в Барнауле. Первый начал работать в декабре 2021 года в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, 251а, и уже в январе сюда потянулись клиенты.

О том, как он устроен, в городе говорят: по словам Ирины Бубенко, клиенты сами передают друг другу информацию по сарафанному радио.

А по всей России таких отделений уже 165. В Альфа-Банке их называют офисами будущего — и не только потому, что высокие технологии здесь органично вписаны в рабочий процесс.

Здесь не тратят время на распечатку документов — все они сохраняются в приложении. В каждом цифровом офисе экономят 10 тонн бумаги в год — потому что заботятся о будущем планеты.