Роботы уже в городе: чем заняться на фестивале «RoboStars»

8 декабря в Барнауле на 2-м этаже ТРЦ «Arena» открыл свои двери фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars». Здесь собраны только самые харизматичные персонажи из мира роботов, а также увлекательные шоу, представления и образовательная программа.

На фестивале представлено около 50 интерактивных роботов, с которыми можно взаимодействовать. По залу перемещается робот девушка-официант, робот-профессор читает лекции, а робот-стендапер рассказывает шутки. С ведущей новостей Бритни можно поддержать разговор на любые темы — она обладает искусственным интеллектом и черпает информацию с миллионов сайтов.

На выставке будет интересно и взрослым, и детям, и студентам. Взрослые могут открыть для себя что-то новое в зоне виртуальной реальности. Для любителей пощекотать себе нервы есть специальная затемненная комната с пометкой «18+": с помощью очков виртуальной реальности создается полное погружение в атмосферу фильма ужасов. Дети могут поучаствовать в различных мастер-классах: рисование 3д-ручкой, создание робота с моторчиком. Получаются объемные игрушки из пластика. Представлена коллекция Lego, которая развивает интерес к программированию, мелкую моторику рук и творческое мышление. Мальчишкам особенно нравится футбольная зона с «умным» мячом, умеющим просчитывать скорость и силу удара. Популярностью пользуется уникальное шоу Николы Теслы, где гостям можно самим поиграть на синтезаторе при помощи молнии мощностью 1 миллион Ватт.

Аня , 9 лет:

Я поиграла здесь во все виртуальные игры, мне больше всего понравилась игра, в которой нужно было проехать по дороге и ни во что не врезаться. А ещё было весело поговорить с роботом Борисом, который отвечал на мои вопросы. Он сказал, что я ниже его ростом, но я встала на стул, и тогда он определил, что я выше.

Также на фестивале пользуется популярностью робот-терапевт, представленный в виде амурского тигрёнка. В 2013 году его начали использовать в больницах для реабилитации и улучшения психики пациентов. Учеными было установлено, что он действительно помогает маленьким больным быстрее выздороветь. Его рекомендуют заводить маленьким детям, которые только начинают узнавать этот мир, он помогает быстрее развиваться ребенку. Робот-тигрёнок реагирует, когда его гладят по спине и за ушками, а если на него порычать, он начнет рычать в ответ. Представлены и другие животные, с которыми можно взаимодействовать: робот-панда любит обниматься и подстраивается под изгибы тела, а робот-собака рычит, когда у неё забирают мячик.

Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars». Ирина Пергаева

Андрей , 30 лет:

Мне запомнилось шоу с молнией Тесла, а сыну очень понравилось 3д-рисование. Гироскутер, конечно, не новинка, но он никогда на нем не катался, а сегодня воспользовался случаем. Мне понравился робот, который выполняет команды «принеси-подай» — неплохо было бы иметь дома такого помощника.

Василиса , 7 лет:

Я пообщалась с ведущей новостей Бритни, поиграла с роботом-картежником, который умеет раздавать карты, ещё очень понравились робот Валли из мультика и танцующий робот-краб.

Время на фестивале летит незаметно, поэтому билет действителен весь день. Для взрослого билет стоит 500 рублей в будний день и 600 рублей — в выходной.* Дети могут попасть на «RoboStars» совершенно бесплатно — для этого нужно отправиться к одному из партнеров проекта (сети магазинов «Ярче», «Холди», сеть автозаправочных станций «Роснефть») и получить за покупку пригласительный сразу на двух детей, либо скидку 20% на один взрослый билет. Фестиваль будет работать по 8 января.

* Информация действительна на момент публикации

(6+)