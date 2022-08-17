«Росгосстрах» усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

В обновленной линейке появилась версия «Каско Профессионал Максимум» с полноценным сервисным наполнением и страховой суммой в 1 млн рублей. В покрытие версии «Каско Профессионал Стандарт», как и прежде, входит возмещение до 600 тыс. рублей после ДТП с установленным виновником или при ущербе от падения на машину предметов по вине третьих лиц (также установленных) и набор услуг, которые могут понадобиться автомобилисту. Оформление полисов занимает считанные минуты, а их стоимость в зависимости от версии и территории использования варьируется от 2900 до 10000 рублей.*

«Продукты „Каско Профессионал“ предназначены в первую очередь для опытных автолюбителей, уверенных в своих водительских навыках, но опасающихся попасть в аварию по чужой вине. Особую клиентскую ценность этому продукту придает тот факт, что в его покрытие входит ремонт или выплата в случае ДТП по вине третьих лиц, даже если у виновника отсутствует полис ОСАГО либо он поддельный, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК „Росгосстрах“ Ольга Асташкина. — Появление в этой линейке двух новых продуктов позволяет автовладельцам подобрать для себя вариант страхования каско, в наибольшей степени соответствующий их потребностям и стоимости машины. В этом году количество „коробочных“ полисов на страхуемые в „Росгосстрахе“ впервые автомобили с пробегом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году. Это во многом связано с тем, что стоимость ремонта значительно выросла, и лимита по полису ОСАГО может не хватить. Причем, в отличие от ОСАГО, в версиях „Стандарт“ и „Максимум“ даже при денежной выплате возмещение осуществляется без учета износа автомобиля, и износ не учитывается во всех версиях при организации ремонта транспортного средства на СТОА».

Кроме того в покрытие продуктов обновленной линейки «Каско Профессионал» версий «Стандарт» и «Максимум» входят сервисные услуги, потребность в которых может возникнуть у любого автомобилиста. И ими владелец полиса «Росгосстраха» может воспользоваться бесплатно. Это, в частности, помощь на дороге (подвоз топлива, замена колеса, подзарядка аккумуляторной батареи и запуск двигателя), вызов эвакуатора, поиск эвакуированной машины, консьерж по подбору нужного автосервиса, оплата такси, правовые консультации по взаимодействию с ГИБДД и действиям на месте ДТП, организация медицинской помощи в случае получения травмы при ДТП (только в прошлом году ею воспользовались более 100 клиентов «Росгосстраха»).

Организация процесса оказания услуг по полисам «Каско Профессионал» происходит на цифровой платформе «Мой_Сервис Авто». Квалифицированный профессиональный автоконсультант примет и зарегистрирует заявление о страховом событии, расскажет о том, какие документы необходимо предоставить, организует помощь и поможет с подбором станции техобслуживания. Также на платформе автомобилист при необходимости может приобрести и не входящие в покрытие полиса услуги, связанные с содержанием и ремонтом машины, а также с ее покупкой или продажей. Скачать приложение и зарегистрироваться на платформе можно сразу после заключения договора страхования, а воспользоваться им только тогда, когда возникнет потребность.

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ПАО СК «Росгосстрах»