18 ноября
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Жизнь

«Росгосстрах» в Алтайском крае выплатил владелице дома 209 тысяч рублей после пожара

Филиал «Росгосстраха» в Алтайском крае после пожара выплатил владелице застрахованного дома в городе Заринске более 209 тыс. рублей. Огнем была повреждена часть здания, при этом сгорели расположенные на участке надворные постройки, однако они не были застрахованы.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Изначально пожар вспыхнул у соседей. Его причина, как впоследствии установили специалисты, — проблемы с печным отоплением в бане, из-за чего загорелись деревянные элементы потолочного перекрытия строения. С порывами ветра огонь перекинулся на расположенный рядом дом хозяев, а потом и на соседний участок, где живет клиентка «Росгосстраха». Имущество виновника пожара застраховано не было.

«Росгосстрах» признал случай страховым и выплатил своему клиенту страховое возмещение.

«Хозяйка дома, получив деньги, осталась довольна и только сокрушалась, что вопреки советам агента ограничилась домом и не застраховала все остальные постройки на участке, — говорит директор филиала „Росгосстраха“ в Алтайском крае Екатерина Саблина. — По опыту нашей компании, подавляющее число страховых событий с жильем происходит в частном секторе. Несмотря на то, что самые распространенные причины ущерба там происходят из-за непогоды — сильного ветра, урагана, паводка, града, самые крупные выплаты как раз из-за пожаров. А проблемы с печным отоплением наряду с неисправным электрооборудованием — пожалуй, самые распространенные причины возгораний. И как предугадать, с кем и когда может такая неприятность произойти? Страхование — это подтвержденный на практике способ нивелировать финансовые риски владельцев жилья. При заключении договора мы своим клиентам также советуем страховать гражданскую ответственность, потому что очень часто при пожаре огонь перекидывается на соседние строения, включая соседские — как в этом случае. Чтобы не выплачивать деньги за причиненный соседям ущерб, правильнее переложить все финансовые и организационные хлопоты на страховую компанию».

ПАО СК «Росгосстрах»

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