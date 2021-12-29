Россельхозбанк на Алтае подарил праздник воспитанникам детских центров

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка давно помогает детским учреждениям Алтайского края. Уже стало традицией в декабре поздравлять воспитанников Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2 и ребят из краевого социального приюта для детей и подростков «Заря» в г. Рубцовске. Второй год для детей Барнаульского центра филиал проводит благотворительную акцию «Тайный Санта», а в г. Рубцовске на новогоднем празднике 30 детей получают подарки от банка.

Подарки. Источник: АО «Россельхозбанк» Подарки. Источник: АО «Россельхозбанк»

Воспитанники Барнаульского центра накануне Нового года пишут письма Деду Морозу со своими желаниями, а сотрудники за счет личных средств приобретают детям подарки. На специально организованном празднике детей поздравляют банковские Дед Мороз и Снегурочка, ребята в свою очередь рассказывают стихи, поют песни, водят хороводы. Кульминация мероприятия — это вручение подарков. Ребята всегда с нетерпением ждут свои имена и фамилии и буквально бегут получать подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Очень радовались дети и именным кружкам, которые приготовил для них подрядчик банка. Ну, а самый главный подарок от руководства филиала — телевизор — вызвал бурю положительных эмоций у всех воспитанников.

«Вот уже несколько лет как мы взяли под свою опеку несколько учреждений с детьми, оставшимся без попечения родителей. А Новый год — это самый волшебный и красивый праздник, и каждый ребенок ждет его с нетерпением. Мы постарались исполнить пожелания всех воспитанников и подарить им веселое, праздничное настроение», — отметил директор филиала РСХБ Николай Бойко.

Источник: АО «Россельхозбанк»