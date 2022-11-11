11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом «Знание» открывает прием заявок на участие в студенческом агротех-акселераторе

С 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года студенты, аспиранты и научные сотрудники российских вузов смогут протестировать свои идеи и запустить собственный агротех-стартап в акселераторе при поддержке Россельхозбанка, ФРИИ и Российского общества «Знание».

Открыт прием заявок на участие в студенческом агротех-акселераторе.
Открыт прием заявок на участие в студенческом агротех-акселераторе.
АО "Россельхозбанк"

Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом «Знание» начал прием заявок от студентов российских вузов на участие в студенческом агротех-акселераторе. Участие смогут принять студенты старших курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также аспиранты и молодые ученые, у которых есть инновационные решения для развития технологий и сервисов на платформах экосистемы «Своё» от РСХБ или идеи по запуску своего агротехнологического стартапа. В акселератор могут пройти также участники, которые обладают высокими компетенциями и мотивированы на работу в агросекторе.

Избранные IT-решения будут внедрены в инфраструктуру банка для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы «Своё». Самые талантливые участники акселератора получат предложение присоединиться к продуктовым командам Россельхозбанка, устроиться на оплачиваемую стажировку или получить стипендию.

Кроме того, в финале программы участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих идеях и достижениях потенциальным инвесторам и представителям фондов, что поможет привлечь инвестиции в дальнейшее развитие их проекта.

«Студенческий агротех-акселератор — это комплексная программа для молодых инноваторов. Мы хотим дать возможность молодым талантам развивать свои идеи и помогать нам в цифровой трансформации агросектора, каждый здесь найдет подходящее для себя направление. Лучшие разработки участников программы смогут претендовать на запуск оплачиваемого пилота с банком, а талантливые студенты приобретут необходимые для будущей работы компетенции и получат шанс продолжить работу над своими проектами уже в статусе сотрудников крупнейшего банка в агросекторе», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Сегодня сельское хозяйство — это отрасль „голодная“ до инноваций. При этом отрасль сложная и специфическая. Студенческий агротех-акселератор — это отличная возможность вывести свою идею на рынок. Пройти путь от идеи до готового продукта вместе с РСХБ, экспертами и методологией ФРИИ будет гораздо проще, чем одному», — подчеркнул директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Оператором программы выступает акселератор ФРИИ, имеющий большой опыт и методическую базу для работы со стартапами. После участия в акселераторе студенты и молодые ученые смогут максимально быстро запустить собственный агротех-стартап и проверить жизнеспособность своих идей. Партнером программы выступит просветительская организация — Российское общество «Знание», профессиональные лекторы которой расскажут участникам, как сделать свой продукт, и помогут прокачать продуктовое мышление.

Акселератор состоится с 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года. Вы можете подать заявку на участие до 28 ноября по ссылке.

(16+)

АО «Россельхозбанк»

  • Реклама #314758
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость