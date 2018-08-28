«Россети» почти на 10% снизили аварийность в сетях регионов Сибири

В работе приняли участие глава «Россетей» Павел Ливинский, заместитель генерального директора — главный инженер компании Дмитрий Гвоздев, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») Виталий Иванов и руководители других энергетических предприятий.

Павел Ливинский,

глава «Россетей»:

Нам удалось почти на 10% снизить количество технологических нарушений в сетях Сибирского федерального округа в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая ремонтная программа группы компаний «Россети» для прохождения осенне-зимнего периода в Сибири выполнена уже более чем на 80%. На реализацию мероприятий направлено свыше 9,4 млрд рублей.

Главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев в рамках доклада отметил, что до конца 2018 года «Россети» введут в субъектах СФО около 1800 мегавольтампер (МВА) новых мощностей и построят более трех тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения.

Виталий Иванов,

генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»: