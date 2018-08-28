«Россети» почти на 10% снизили аварийность в сетях регионов Сибири

В работе приняли участие глава «Россетей» Павел Ливинский, заместитель генерального директора — главный инженер компании Дмитрий Гвоздев, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») Виталий Иванов и руководители других энергетических предприятий.
Павел Ливинский,
глава «Россетей»:
Нам удалось почти на 10% снизить количество технологических нарушений в сетях Сибирского федерального округа в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая ремонтная программа группы компаний «Россети» для прохождения осенне-зимнего периода в Сибири выполнена уже более чем на 80%. На реализацию мероприятий направлено свыше 9,4 млрд рублей.
Главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев в рамках доклада отметил, что до конца 2018 года «Россети» введут в субъектах СФО около 1800 мегавольтампер (МВА) новых мощностей и построят более трех тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения.
Виталий Иванов,
генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»:
Специалисты МРСК Сибири завершили ремонт почти 20 тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения. Произведен ремонт оборудования 1,5 тысяч подстанций напряжением 35−110 киловольт (кВ) и более девяти тысяч трансформаторных подстанций 6−10/0,4 кВ. Мы провели большую работу по строительству новых, а также модернизации и реконструкции действующих энергообъектов. По итогам первого полугодия 2018 года введено 251 МВА новых мощностей и более тысячи километров линий электропередачи на территории Сибирского федерального округа. Все мероприятия реализуются с одной целью: обеспечить сибиряков надёжным и качественным энергоснабжением даже в самые морозные, снежные и ветреные дни, которые нам предстоят осенью, зимой и ранней весной.