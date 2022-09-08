«Россети Сибирь» дали свет новому ФАП в Алтайском крае

В селе Осколково Алейского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Для обеспечения надежного электроснабжения медицинского объекта Алтайский филиал «Россети Сибирь» подключил его к своим линиям электропередачи.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Осколково Алейского района. Фото предоставлено Министерством здравоохранения Алтайского края.

Для технологического присоединения ФАП к сетям энергетики построили воздушную линию напряжением 0,4 киловольт и установили современный прибор учета электроэнергии.

Строительство ФАП проводилось в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Он представляет собой одноэтажное здание площадью 102,4 кв. м. модульного типа, оборудованное пандусом для маломобильных групп населения. В нем размещены прививочный и процедурный кабинеты, смотровой и кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств. Кроме того, здание оснащено новым оборудованием и мебелью.

Жители села очень рады этому событию, потому что теперь они будут получать медицинскую помощь совершенно в других условиях. Прежняя амбулатория была построена в 1953 году и ни разу не видела капитального ремонта, поэтому село включили в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» на строительство нового ФАПа в 2022 году. Здесь же в Алейском районе завершается строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта в селе Толстая Дуброва.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, за 10 лет в регионе построен 91 новый ФАП, а в 2022 году запланирован ввод 18 ФАПов. Электроснабжение многих из этих объектов также обеспечивает компания «Россети Сибирь».