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Россия решила выгнать из страны главного претендента на воровской «трон»

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении из России одного из главных претендентов на звание «вора № 1» 60-летнего главы кутаисского воровского клана Тариела Ониани (Таро), пишет Lenta.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

После того как суд приговорил Захария Калашова (Шакро Молодой) к почти 10 годам лишения свободы за вымогательство, Таро называют главным претендентом на звание российского «вора № 1». Сейчас криминальный авторитет отбывает наказание в колонии особого режима № 6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Таро дали 10 лет за похищение человека и вымогательство, менее чем через год он должен выйти на свободу и, согласно приказу главы МВД, обязан незамедлительно покинуть Россию. Ониани может обжаловать приказ главы МВД в суде.

По словам юристов, все будет зависеть от того, удастся ли защитникам Таро доказать его российское гражданство. Если он не будет признан гражданином России, ему будет грозить выдача в Испанию: там вора в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем.

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