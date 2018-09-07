Россияне смогут контролировать использование персональных данных

В России появится ресурс, с помощью которого люди смогут контролировать, когда используют их персональные данные. У пользователей будет возможность ввести запрет на такое использование информации другими лицами, сообщает газета « Известия » со ссылкой на паспорт правительственной программы «Цифровая экономика».

Новый ресурс появиться до конца 2018 года. Но пользоваться им будет можно на год позже.

Эксперты считают, что появление сайта упростит жизнь россиян и поспособствует деликатному обращению компаний с данными пользователей. Однако для этого компании должны будут доработать свои информационные системы, а государству придется обязать учреждения передавать такие сведения на законодательном уровне.

По данным Роскомнадзора, россияне стали чаще жаловаться на использование их персональных данных. За полгода 2018 года в адрес службы пришло более 17,8 тыс. обращений, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Чаще всего люди жалуются, что не соблюдаются требования конфиденциальности, порядка и условий хранения информации.