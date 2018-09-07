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Россияне смогут контролировать использование персональных данных

В России появится ресурс, с помощью которого люди смогут контролировать, когда используют их персональные данные. У пользователей будет возможность ввести запрет на такое использование информации другими лицами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на паспорт правительственной программы «Цифровая экономика».

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Новый ресурс появиться до конца 2018 года. Но пользоваться им будет можно на год позже.

Эксперты считают, что появление сайта упростит жизнь россиян и поспособствует деликатному обращению компаний с данными пользователей. Однако для этого компании должны будут доработать свои информационные системы, а государству придется обязать учреждения передавать такие сведения на законодательном уровне.

По данным Роскомнадзора, россияне стали чаще жаловаться на использование их персональных данных. За полгода 2018 года в адрес службы пришло более 17,8 тыс. обращений, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Чаще всего люди жалуются, что не соблюдаются требования конфиденциальности, порядка и условий хранения информации.

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